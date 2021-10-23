تشلسي يعزز صدارته للبريميرليغ بسباعية في مرمى نورويتش المتذيل

بفضل 3 أهداف من لاعبه ماسون ماونت سحق تشلسي ضيفه نورويتش سيتي بـ7 أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، وبذلك عزز موقعه في صدارة قائمة الترتيب.

وافتتح ماونت التهديف للنادي اللندني عندما أرسل كرة هيأها زميله الإيطالي جورجينيو إلى شباك الضيوف؛ منهيا بنجاح هجمة بدأها كالوم هدسون أودي.

وأحرز هدسون أودي (20 عاما) هدفا بعد مرور 11 دقيقة مستغلا تمريرة متقنة من ماتيو كوفاتشيتش.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق أضاف لاعب ثالث من خريجي أكاديمية تشلسي هدفا للفريق عندما وضع ماونت الكرة في طريق زميله ريس جيمس الذي لم يتردد مطلقا في إيداعها شباك الحارس تيم كرول.

وبعد أول 12 دقيقة من الشوط الثاني؛ زاد تشلسي غلته من الأهداف عن طريق بن تشيلويل الذي أحرز الهدف الرابع لفريقه مستغلا تمريرة كوفاتشيتش العرضية.

وزادت متاعب نورويتش سيتي -الذي لم يحقق أي فوز خلال الموسم الحالي- عندما أحرز لاعبه ماكس أرونز هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 62، كما طرد لاعبه بن جيبسون لحصوله على الإنذار الثاني بعد ذلك بدقيقتين فقط.

وأنقذ كرول ركلة جزاء نفذها ماونت قبل النهاية، لكن حكم الفيديو المساعد أقر بأنه تحرك قبل التسديد، وأحرز ماونت هدفا عند الإعادة في الدقيقة 85 قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية في الدقيقة 91 بعد تلقيه تمريرة من روبن لوفتوس تشيك.

ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الذي سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد.

وتجمد رصيد نورويتش عند نقطتين في المركز الـ20 الأخير؛ حيث تلقى الهزيمة السابعة له هذا الموسم مقابل تعادلين، وتلقت شباكه 23 هدفا مقابل تسجيله هدفين فقط، ليكون أقل الفرق تسجيلا وأكثرهم تلقيا للأهداف هذا الموسم.