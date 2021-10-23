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أنشيلوتي يخاف من برشلونة ولا يرى أي تأثير لغياب ميسي ورونالدو عن الكلاسيكو

Football - Real Madrid v Atletico Madrid - UEFA Champions League Quarter Final Second Leg - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - 22/4/15 Real Madrid's Cristiano Ronaldo and manager Carlo Ancelotti Reuters / Sergio Perez Livepic
أنشيلوتي يوجه رونالدو عندما كان يقود ريال مدريد عام 2015 (رويترز)
23/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202109:31 PM (مكة المكرمة)

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن الخوف ليس شعورا سيئا قبل مواجهة الغريم برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.

ويجهز أنشيلوتي فريقه للزيارة إلى كامب نو في أول قمة بين الغريمين بالدوري وسط حضور جماهير أول مرة منذ بداية وباء "كوفيد-19″، ومن المتوقع حضور 99 ألف مشجع.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "إذا لم تشعر بخوف فستواجه أسدا وأنت تعتقد أنه قط، هذه ليست الطريقة المناسبة، تحتاج إلى الاستعداد وإدراك من تواجهه والشعور بالخوف ليس سيئا، فيمكن للخوف
أن يترك تأثيرا إيجابيا في الفريق".

وهذه أول قمة بين ريال وبرشلونة منذ غادر ليونيل ميسي النادي الكتالوني للانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/آب الماضي.

لكن المدرب الإيطالي يرى أن معدلات الإثارة لا تزال مرتفعة رغم غياب أسماء بارزة مثل ميسي وكريستيانو رونالدو الذي ترك الريال في 2018.

وقال أنشيلوتي الذي قاد ريال سابقا بين 2013-2015 "خضت القمة في وجود ميسي ورونالدو، ويمكن أن أؤكد أن الشعور كما هو".

وأضاف "الأندية أكبر من اللاعبين، وريال مدريد وبرشلونة صامدان قبل كريستيانو وميسي وسيرجيو راموس، وسيواصلان الصمود بعد رحيلنا. إنها مباراة مميزة وستبقى هكذا دائما بسبب تاريخ الناديين".

الفوز الأول في كامب نو

وفاز ريال في آخر 3 مواجهات ضد برشلونة الذي لم يهزم غريمه اللدود منذ 2019، لكن أنشيلوتي لم يذق طعم الفوز في كامب نو خلال مسيرته.

وقال مبتسما إن "الوقت مناسب لتحقيق الفوز لأول مرة؛ أليس كذلك؟".

ويستعيد ريال جهود إيدن هازارد وداني كاربخال بعد التعافي من الإصابة، لكن أنشيلوتي لم يوضح إن كان يمكنهما البدء في التشكيلة الأساسية.

المصدر : رويترز
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