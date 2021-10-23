أنشيلوتي يخاف من برشلونة ولا يرى أي تأثير لغياب ميسي ورونالدو عن الكلاسيكو
قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن الخوف ليس شعورا سيئا قبل مواجهة الغريم برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا الأحد.
ويجهز أنشيلوتي فريقه للزيارة إلى كامب نو في أول قمة بين الغريمين بالدوري وسط حضور جماهير أول مرة منذ بداية وباء "كوفيد-19″، ومن المتوقع حضور 99 ألف مشجع.
🔥 #ElClásico ⚽️ pic.twitter.com/FFAnyzFZwo
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 23, 2021
وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت "إذا لم تشعر بخوف فستواجه أسدا وأنت تعتقد أنه قط، هذه ليست الطريقة المناسبة، تحتاج إلى الاستعداد وإدراك من تواجهه والشعور بالخوف ليس سيئا، فيمكن للخوف
أن يترك تأثيرا إيجابيا في الفريق".
🧢 #ElClásico 👈 pic.twitter.com/bpnjO5SywG
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 22, 2021
وهذه أول قمة بين ريال وبرشلونة منذ غادر ليونيل ميسي النادي الكتالوني للانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/آب الماضي.
لكن المدرب الإيطالي يرى أن معدلات الإثارة لا تزال مرتفعة رغم غياب أسماء بارزة مثل ميسي وكريستيانو رونالدو الذي ترك الريال في 2018.
📋✅ قائمة #أنشيلوتي امام @fcbarcelona_ara! #الكلاسيكو 🔥 #ElClásico pic.twitter.com/40Wo1TdVAm
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 23, 2021
وقال أنشيلوتي الذي قاد ريال سابقا بين 2013-2015 "خضت القمة في وجود ميسي ورونالدو، ويمكن أن أؤكد أن الشعور كما هو".
وأضاف "الأندية أكبر من اللاعبين، وريال مدريد وبرشلونة صامدان قبل كريستيانو وميسي وسيرجيو راموس، وسيواصلان الصمود بعد رحيلنا. إنها مباراة مميزة وستبقى هكذا دائما بسبب تاريخ الناديين".
😎 نواصل التحضيرات للـ #كلاسيكو ⚽#الكلاسيكو #ElClásico pic.twitter.com/sBukchEzvF
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 22, 2021
الفوز الأول في كامب نو
وفاز ريال في آخر 3 مواجهات ضد برشلونة الذي لم يهزم غريمه اللدود منذ 2019، لكن أنشيلوتي لم يذق طعم الفوز في كامب نو خلال مسيرته.
وقال مبتسما إن "الوقت مناسب لتحقيق الفوز لأول مرة؛ أليس كذلك؟".
ويستعيد ريال جهود إيدن هازارد وداني كاربخال بعد التعافي من الإصابة، لكن أنشيلوتي لم يوضح إن كان يمكنهما البدء في التشكيلة الأساسية.