أرسنال يهزم أستون فيلا ويمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 6 مباريات

فاز أرسنال 3-1 على ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، ليمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 6 مباريات.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا من المركز الـ12 إلى الـ9 متساويا برصيد 14 نقطة مع مانشستر يونايتد الـ6.

وهز توماس بارتي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية، ليفتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 23، وضاعف بيير إيمريك أوباميانغ الغلة قبل الاستراحة، بعد ركلة جزاء سددها بنفسه وأنقذها حارس أستون فيلا في البداية، لكن أوباميانغ تابعها ووضعها في الشباك.

وجعل إميل سميث رو النتيجة 3-0 في الدقيقة 56، بعد أن أنهى هجمة مرتدة سريعة بطريقة رائعة.

وكان أستون فيلا الطرف الأضعف في معظم فترات اللقاء، لكنه قلص النتيجة قبل 8 دقائق من النهاية بهدف جيكوب رامسي.