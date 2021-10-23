Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

أرسنال يهزم أستون فيلا ويمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 6 مباريات

Premier League - Arsenal v Aston Villa
أوباميانغ (يمين) يحتفل بهدفه مع لاكازيت (رويترز)
22/10/2021-|آخر تحديث: 23/10/202112:34 AM (مكة المكرمة)

فاز أرسنال 3-1 على ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، ليمدد سجله الخالي من الهزائم إلى 6 مباريات.

وتقدم فريق المدرب ميكل أرتيتا من المركز الـ12 إلى الـ9 متساويا برصيد 14 نقطة مع مانشستر يونايتد الـ6.

وهز توماس بارتي الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية، ليفتتح التسجيل لأرسنال في الدقيقة 23، وضاعف بيير إيمريك أوباميانغ الغلة قبل الاستراحة، بعد ركلة جزاء سددها بنفسه وأنقذها حارس أستون فيلا في البداية، لكن أوباميانغ تابعها ووضعها في الشباك.

وجعل إميل سميث رو النتيجة 3-0 في الدقيقة 56، بعد أن أنهى هجمة مرتدة سريعة بطريقة رائعة.

وكان أستون فيلا الطرف الأضعف في معظم فترات اللقاء، لكنه قلص النتيجة قبل 8 دقائق من النهاية بهدف جيكوب رامسي.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

بايرن ميونخ يعزز صدارته للبوندسليغا بفوز كبير ودورتموند يلاحقه

Bundesliga - Bayern Munich v TSG 1899 Hoffenheim

“انتصرنا في مباراتين”.. كومان يطالب برشلونة بالفوز على ريال مدريد لإسعاد جمهور كامب نو

LaLiga - Cadiz v FC Barcelona

“دوري تسجيل الأهداف”.. رونالدو يكشف مشكلة مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

تشلسي يعزز صدارته للبريميرليغ بسباعية في مرمى نورويتش المتذيل

Chelsea v Norwich City - Premier League
الأكثر قراءة

“ما كان ينبغي أن أركب على الإطلاق”.. قصة سوري حوصر 4 سنوات في سفينة مهجورة

أربع سنوات في سفينة مهجورة.. عذابات بحار سوري تخلى عنه مالك السفينة- الصور من .la-croix.

اقتحام لمقر وكالة الأنباء السودانية.. تضارب بشأن الاتفاق على حل المجلسين وحمدوك يؤكد أنه لا يمتلك حق تقرير مصير المؤسسات

Protest against prospect of military rule in Khartoum

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله

بعد جولة تصعيد.. هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

نيويورك تايمز: اللاجئون السوريون يبعثون مدينة تركية من رقادها