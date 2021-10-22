عقد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول مقارنة بين مميزات هداف فريقه محمد صلاح ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة الفريقين الأحد القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وستشهد المباراة لقاء طال انتظاره بين رونالدو وصلاح، لكن كلوب قال إنه لا توجد جدوى من محاولة المقارنة بين اللاعبين.

قطعة فنية جديدة تضاف إلى المتحف الملكي! 🇪🇬👑 شاهد @MoSalah يُسجل هدف خيالي آخر أمام واتفورد 🤯pic.twitter.com/8WneM6y7al — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 16, 2021

وأضاف "لماذا يجب المقارنة بين كريستيانو وصلاح؟ كلاهما لاعب من الطراز العالمي. أود القول إن القدم اليسرى لصلاح ربما تكون أفضل، وربما تكون ضربات الرأس لدى رونالدو أفضل، وكذلك قدمه اليمنى. ومن ناحية السرعة، فكل منهما سريع ويسعى إلى تسجيل الأهداف دائما".

ويتصدر صلاح قائمة الهدافين في البريميرليغ برصيد 7 أهداف مشاركة مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، في حين سجل رونالدو 3 أهداف فقط حتى الآن.

انتفاضة يونايتد

كما أكد مدرب ليفربول اليوم الجمعة أن مانشستر يونايتد فريق استثنائي وانتفاضته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلانتا أظهرت أنه يملك الكفاءة والقدرة على صنع المشاكل لأي فريق.

وكان يونايتد تأخر وسط جمهوره في الشوط الأول 2-0 أمام الفريق الإيطالي في أولد ترافورد، قبل عودته بقوة في الشوط الثاني ليحسم الفوز 3-2 ويتصدر مجموعته.

وقال بول سكولز -لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق والمحلل التلفزيوني- إن كلوب الذي سيزور أولد ترافورد بعد غد الأحد "ربما شعر بالسعادة بين الشوطين بعدما شاهد أداء يونايتد في الشوط الأول"، لكن المدرب الألماني قال إن "الحال لم تكن كذلك".

صلاح في أولد ترافورد ليه حكايات.. 😉 سرعة خيالية وإنهاء مميز من @MoSalah، في آخر زيارة لملعب @ManUtd_AR 💫pic.twitter.com/beusw4yxri — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 22, 2021

إذ قال كلوب للصحفيين "لم أشعر بالارتياح أو السعادة في أثناء مشاهدة المباراة، لم يكن هناك أي سبب لذلك. أتلانتا تسبب في بعض المشاكل ليونايتد، لكن -حتى في الشوط الأول- يونايتد سنحت له 3 فرص خطيرة وواضحة".

وأضاف "قدم مانشستر يونايتد عرضا قويا في الشوط الثاني؛ فمع الكفاءة التي يتمتع بها الفريق يمكنه أن يتسبب في مشاكل لأي فريق. أعد فريقي لمباراة صعبة أمام منافس استثنائي وجيد حقا. نحن نعمل منذ فترة معا وندرك أننا سنواجه فريقا جيدا حقا، كما أننا نخوض المباراة خارج ملعبنا أيضا".

هل تتذكرون رأسية بوبي الرائعة؟ 🤔🔥pic.twitter.com/G8wGghOFfq — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 21, 2021

ولم يحقق يونايتد أي انتصار في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر مرتين ليتراجع إلى المركز السادس.

وقال كلوب إن فريقه سيواجه منافسا قويا في إحدى المباريات البارزة في الموسم.

وأضاف "يونايتد ضد ليفربول.. مباراة هائلة. أعتقد أنهم ليسوا سعداء للغاية بالنتائج التي حققها الفريق حتى الآن، لكن جميعا نعلم أن يونايتد قادر على القيام بأشياء لا تصدق، ولقد رأينا ذلك بالفعل".