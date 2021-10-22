قال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في الاستمرار مع ناديه، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب أنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح -الذي يتقاسم صدارة هدافي البريميرليغ هذا الموسم حتى الآن برصيد 7 أهداف- بعقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

حان وقت المتعة والروعة الذي ننتظره جميعًا 🤩 استمتعوا بفن، إبداع، مهارة وذكاء @MoSalah في هدفه المذهل أمام واتفورد من كل الزوايا 📹😍 مقدم لكم برعاية @Sonos pic.twitter.com/UednocmeWO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 17, 2021

وقال صلاح (29 عاما) لشبكة سكاي سبورتس "أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. فالأمر ليس بيدي".

لا يكتفي بتسجيل الأهداف الرائعة، بل يصنع أهداف بطريقة عبقرية 🤯 ما رأيكم في تمريرة @MoSalah الحاسمة من المباراة السابقة؟ 🤔pic.twitter.com/3KcGXV3Y8K — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 17, 2021

وأضاف "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس عليّ. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية.. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

صلاح في أولد ترافورد ليه حكايات.. 😉 سرعة خيالية وإنهاء مميز من @MoSalah، في آخر زيارة لملعب @ManUtd_AR 💫pic.twitter.com/beusw4yxri — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 22, 2021

وسيحل ليفربول -صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشلسي متصدر البريميرليغ- يوم الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بـ4 نقاط خلف غريمه ليفربول بعد 8 جولات من الدوري الممتاز.

فوز رائع للريدز في واندا ميتروبوليتانو 🔴💪 شاهد أبرز ما حدث في مباراتنا الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 💫pic.twitter.com/ucFdxuK4BJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 22, 2021