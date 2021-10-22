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كرة قدم

محمد صلاح: مستقبلي مع ليفربول ليس بيدي

Watford v Liverpool - Premier League
صلاح يتقاسم صدارة هدافي البريميرليغ هذا الموسم حتى الآن برصيد 7 أهداف (رويترز)
22/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202110:34 PM (مكة المكرمة)

قال الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في الاستمرار مع ناديه، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، حتى اعتزاله لكن مستقبله في ملعب أنفيلد ليس بيده.

ويرتبط صلاح -الذي يتقاسم صدارة هدافي البريميرليغ هذا الموسم حتى الآن برصيد 7 أهداف- بعقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2023.

وقال صلاح (29 عاما) لشبكة سكاي سبورتس "أود البقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. فالأمر ليس بيدي".

وأضاف "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس عليّ. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، لكنه سيجعلني حزينا للغاية.. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

وسيحل ليفربول -صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن تشلسي متصدر البريميرليغ- يوم الأحد ضيفا على مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس ويتأخر بـ4 نقاط خلف غريمه ليفربول بعد 8 جولات من الدوري الممتاز.

المصدر : رويترز

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