بعد تألق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وحسمهما الفوز لفريقيهما في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أعاد "يويفا" الجدل القديم الجديد، وانقسمت الجماهير حول الأفضلية بينهما في تاريخ البطولة.

وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر -أمس الخميس- تساؤلا لمتابعيه، قال فيه: "من هو أعظم لاعب في دوري الأبطال على الإطلاق؟"، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات الأربعاء.

وقاد ميسي باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2، بتسجيله هدفين، بينما قاد رونالدو ريمونتادا مانشستر يونايتد على أتلانتا، وسجل هدف الفوز الثمين 3-2 لينقذ فريقه من تعادل مهين على ملعبه أولد ترافورد.

وانقسم المشجعون في تصنيف الأفضل على الإطلاق من وجهة نظرهم، حيث إن غالبية الآراء كانت مجمعة على أن رونالدو من يستحق هذا اللقب ولا أحد غيره، خاصة أنه صاحب النصيب الأكبر من الأرقام القياسية في البطولة، بينما رأى آخرون أن ميسي صاحب اللمسات السحرية والمهارات الفائقة هو الأحق به.

وردّ مغرد موافق لرأي الأغلبية، قائلا: "هل هذا سؤال ضروري؟ أوقفوا هذا الهراء وأطلقوا على المنافسة اسم رونالدو"، بينما أبدى آخرون استغرابهم من طرح مثل هذا السؤال مع وجود إجابة واحدة له وهي "رونالدو"، من وجهة نظرهم.

وفي رأي مخالف لسابقه، قال مغرد إن "اللاعب الأكثر اكتمالا على هذا الكوكب والأعظم هو ليونيل ميسي"، بينما كتب آخر: "إذا شاهدت كرة القدم، فهذا يعني أنه ميسي، وإذا شاهدت لوحة النتائج بعد المباراة فهو كريستيانو".

يذكر أن رونالدو شارك في 179 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وسجل 137 هدفا، وهو الهداف التاريخي للبطولة، مقابل 152 مباراة لميسي الذي سجل 123 هدفا.

It's depend on "you watch football" or "Check scoreboard after the match" If you watch football" then it's Messi. if you watch scoreboard after the match" then it's Cristiano. https://t.co/sHNcf4NdOT

The most complete player on this planet, the greatest, Lionel Andres Messi 🐐 #BallonDor ⏳ https://t.co/K9woz0qJty pic.twitter.com/n4Ig4wLFdq

This is not even a question. @Cristiano https://t.co/iqGzjCOhVi

Ronaldo has more goals and assists in more appearances but Messi is the quickest to reach 100 UCL goals and will be the quickest to reach 200 UCL goals…

He's tied on same number of UCL hat-tricks as Ronaldo despite playing less games..

Only one 🐐 pic.twitter.com/6Qxwy7AACe

