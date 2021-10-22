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كرة قدم

رونالدو صاحب الأرقام القياسية أم ميسي المميز باللمسات الفنية.. من الأفضل بتاريخ دوري الأبطال؟

كومبو ميسي ورنالدو (مواقع التواصل)
ميسي (يمين) بقميص سان جيرمان ورونالدو بقميص مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
22/10/2021

بعد تألق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وحسمهما الفوز لفريقيهما في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أعاد "يويفا" الجدل القديم الجديد، وانقسمت الجماهير حول الأفضلية بينهما في تاريخ البطولة.

وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر -أمس الخميس- تساؤلا لمتابعيه، قال فيه: "من هو أعظم لاعب في دوري الأبطال على الإطلاق؟"، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات الأربعاء.

وقاد ميسي باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2، بتسجيله هدفين، بينما قاد رونالدو ريمونتادا مانشستر يونايتد على أتلانتا، وسجل هدف الفوز الثمين 3-2 لينقذ فريقه من تعادل مهين على ملعبه أولد ترافورد.

وانقسم المشجعون في تصنيف الأفضل على الإطلاق من وجهة نظرهم، حيث إن غالبية الآراء كانت مجمعة على أن رونالدو من يستحق هذا اللقب ولا أحد غيره، خاصة أنه صاحب النصيب الأكبر من الأرقام القياسية في البطولة، بينما رأى آخرون أن ميسي صاحب اللمسات السحرية والمهارات الفائقة هو الأحق به.

وردّ مغرد موافق لرأي الأغلبية، قائلا: "هل هذا سؤال ضروري؟ أوقفوا هذا الهراء وأطلقوا على المنافسة اسم رونالدو"، بينما أبدى آخرون استغرابهم من طرح مثل هذا السؤال مع وجود إجابة واحدة له وهي "رونالدو"، من وجهة نظرهم.

وفي رأي مخالف لسابقه، قال مغرد إن "اللاعب الأكثر اكتمالا على هذا الكوكب والأعظم هو ليونيل ميسي"، بينما كتب آخر: "إذا شاهدت كرة القدم، فهذا يعني أنه ميسي، وإذا شاهدت لوحة النتائج بعد المباراة فهو كريستيانو".

يذكر أن رونالدو شارك في 179 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وسجل 137 هدفا، وهو الهداف التاريخي للبطولة، مقابل 152 مباراة لميسي الذي سجل 123 هدفا.

 

المصدر : وكالة سند

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