حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على راتب فلكي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو الأكثر على الإطلاق خلال مسيرته الكروية، وقد يكون الأعلى بين نجوم الرياضة في العالم أيضا.
رونالدو صاحب الأرقام القياسية أم ميسي المميز باللمسات الفنية.. من الأفضل بتاريخ دوري الأبطال؟
بعد تألق النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وحسمهما الفوز لفريقيهما في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أعاد "يويفا" الجدل القديم الجديد، وانقسمت الجماهير حول الأفضلية بينهما في تاريخ البطولة.
وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر -أمس الخميس- تساؤلا لمتابعيه، قال فيه: "من هو أعظم لاعب في دوري الأبطال على الإطلاق؟"، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة من دور المجموعات الأربعاء.
Who's the greatest Champions League player ever?#UCL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
وقاد ميسي باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2، بتسجيله هدفين، بينما قاد رونالدو ريمونتادا مانشستر يونايتد على أتلانتا، وسجل هدف الفوز الثمين 3-2 لينقذ فريقه من تعادل مهين على ملعبه أولد ترافورد.
رونالدو يخطف هدف الفوز في مسرح الأحلام 🦸#دوري_أبطال_أوروبا #رونالدو #مانشستر_يونايتد #beINUCL #UCL pic.twitter.com/1hgIyJVFVa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 20, 2021
وانقسم المشجعون في تصنيف الأفضل على الإطلاق من وجهة نظرهم، حيث إن غالبية الآراء كانت مجمعة على أن رونالدو من يستحق هذا اللقب ولا أحد غيره، خاصة أنه صاحب النصيب الأكبر من الأرقام القياسية في البطولة، بينما رأى آخرون أن ميسي صاحب اللمسات السحرية والمهارات الفائقة هو الأحق به.
🔵⚪️🔴
ميسي ومبابي يصنعان هدف تعديل النتيجة 💪#دوري_أبطال_أوروبا#beINUCL #UCL #PSGRBL pic.twitter.com/WK14I1Iz17
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2021
وردّ مغرد موافق لرأي الأغلبية، قائلا: "هل هذا سؤال ضروري؟ أوقفوا هذا الهراء وأطلقوا على المنافسة اسم رونالدو"، بينما أبدى آخرون استغرابهم من طرح مثل هذا السؤال مع وجود إجابة واحدة له وهي "رونالدو"، من وجهة نظرهم.
🇵🇹 Cristiano Ronaldo in one word?#UCL pic.twitter.com/APwQcItPuh
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
وفي رأي مخالف لسابقه، قال مغرد إن "اللاعب الأكثر اكتمالا على هذا الكوكب والأعظم هو ليونيل ميسي"، بينما كتب آخر: "إذا شاهدت كرة القدم، فهذا يعني أنه ميسي، وإذا شاهدت لوحة النتائج بعد المباراة فهو كريستيانو".
Messi in the Champions League = 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/kIbw2BdUiJ
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 19, 2021
يذكر أن رونالدو شارك في 179 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وسجل 137 هدفا، وهو الهداف التاريخي للبطولة، مقابل 152 مباراة لميسي الذي سجل 123 هدفا.
It's depend on "you watch football" or "Check scoreboard after the match" If you watch football" then it's Messi. if you watch scoreboard after the match" then it's Cristiano. https://t.co/sHNcf4NdOT
— Junaid Molla (@Genius_messi_10) October 21, 2021
The most complete player on this planet, the greatest, Lionel Andres Messi 🐐#BallonDor ⏳ https://t.co/K9woz0qJty pic.twitter.com/n4Ig4wLFdq
— deepak_patra (@deepakp13195658) October 21, 2021
This is not even a question. @Cristiano https://t.co/iqGzjCOhVi
— King Borax (@1_borax) October 20, 2021
Even Messi will say Cristiano Ronaldo https://t.co/oBEiOgi6Ot
— Sandi (@realsplusk7) October 20, 2021
There's only one answer.
SIUUUUUUUU https://t.co/AhnkPILZvC pic.twitter.com/Bdfq5xF3Q6
— RonnyUTD 🔰⭐️⭐️⭐️ (@oles__redarmy) October 21, 2021
GOAT #MESSI#LM7 https://t.co/oaSIgVBy2h pic.twitter.com/xj2Fjyu2p9
— Arjun!!! (@B_Arjuun) October 21, 2021
Ronaldo has more goals and assists in more appearances but Messi is the quickest to reach 100 UCL goals and will be the quickest to reach 200 UCL goals…
He's tied on same number of UCL hat-tricks as Ronaldo despite playing less games..
Only one 🐐 pic.twitter.com/6Qxwy7AACe
— Oscar (@Ars_Oscar) October 20, 2021