توج نادي السد بلقب كأس أمير قطر لكرة القدم بعد فوزه 5-4 على فريق الريان بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في افتتاح ملعب الثمامة الذي يستضيف مباريات في كأس العالم العام المقبل.

وفي حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، سجل الجزائري ياسين براهيمي قائد الريان هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، لكن الإسباني سانتي كازورلا أدرك التعادل للسد -حامل اللقب- بالطريقة نفسها في الدقيقة 58، إثر سقوط خوخي بوعلام داخل المنطقة بعد التحام مع المدافع دامي تراوري.

وكاد الجزائري بغداد بونجاح أن يفتتح التسجيل للسد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت إلى خارج المرمى بعد دقائق من بدء المباراة.

وفي الدقيقة 14، أهدر موفق عوض فرصة افتتاح التسجيل للريان، عندما أطاح بالكرة أعلى العارضة من مدى قريب للغاية، وبعدها بـ4 دقائق حرم القائم الأيمن أكرم عفيف من هدف للسد.

وطالب بونجاح بركلة جزاء في الدقيقة 38، إثر سقوطه داخل المنطقة بعد التحام مع مواطنه براهيمي، لكن الحكم عبد الله العذبة أشار إلى استمرار المباراة.

وردت العارضة تسديدة متقنة من عفيف في الدقيقة 40 لتحرم السد من هدف التقدم.

وبعدها بـ4 دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للريان إثر تدخل عنيف من سعد الدوسري حارس السد على يوهان بولي مهاجم الريان.

وأهدر الإيراني شجاع خليل زاده الركلة الخامسة لفريق المدرب الفرنسي لوران بلان بعدما تصدى لها الدوسري ببراعة، في حين سجل الكوري الجنوبي يونغ الركلة الحاسمة للسد ليتوج باللقب.

وهذا اللقب 76 في تاريخ السد، و18 لكأس الأمير والثاني على التوالي في البطولة.