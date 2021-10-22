الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيمة 10 أشهر

طالب الادعاء الفرنسي أمس الخميس بسجن اللاعب الدولي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك في قضية ابتزاز زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.

يأتي هذا بعد بدء محاكمة بنزيمة التي انطلقت أول أمس الأربعاء، حيث غاب الدولي الفرنسي عن الجلسة الأولى بسبب وجوده قبل يوم مع ريال مدريد في أوكرانيا لخوض مباراة ضد شاختار دونيتسك في دوري الأبطال الأوروبي.

ويحاكم بنزيمة أمام محكمة "فرساي الجنائية" في قضية ابتزاز فالبوينا، إلى جانب 4 متهمين آخرين، هم: أكسيل أنغوت، ومصطفى زواوي، ويونس حواس، وكريم زناتي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، حيث اعترف بنزيمة حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين، ونصح زميله بدفع الأموال.

وبحسب الادعاء، كشف بنزيمة لفالبوينا عن وجود الشريط في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عندما كانا في معسكر تحضيري لمباراة ودية للمنتخب الفرنسي ضد نظيره الأرميني.

وتسببت القضية في استبعاد اللاعبيْن معا من المنتخب الفرنسي في أواخر عام 2015، قبل عودة بنزيمة للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا التي ودع "الديوك" منافساتها من دور الـ 16 على يد منتخب سويسرا.​​​​​​​