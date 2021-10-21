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كرة قدم

مسيرة إيكاردي الكروية دمرتها مغامراته وزوجته

إيكاردي غاب عن حصص تدريبية ومباريات وسافر إلى ميلانو للاعتذار لزوجته ومحاولة إنقاذ زواجهما (مواقع التواصل)
21/10/2021

سنوات طويلة، أمضاها ريال مدريد، في البحث عن مهاجم احتياطي للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، ويكون مستقبل هجوم الملكي على المدى الطويل.

واعتمد الريال على ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش، كمهاجمين احتياطيين في الموسمين الماضيين، لكن "لوس بلانكوس" سبق له أن راقب عدة لاعبين رقم "9"، مثل الأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ووُضع إيكاردي على رادار ريال مدريد في سوق الانتقالات لموسمي 2017 و2018، إذ كان يدرس إمكانية تقديم عرض لمهاجم إنتر ميلان آنذاك.

وكان الأرجنتيني في أفضل مستويات مسيرته في موسمي 2016-2017 و2017-2018، عندما سجل 26 و29 هدفًا على الترتيب في جميع المسابقات مع "النيراتزوري".

لكن منذ ذلك الحين، تغير الكثير من الأمور، حيث غادر إيكاردي، الإنتر بعد أن واجه مشاكل مع النادي وانتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2019، على سبيل الإعارة في البداية، قبل الانضمام بشكل دائم.

على الرغم من دفع الفريق الباريسي، 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 28 عامًا، فقد كافح إيكاردي للاحتفاظ بمكان منتظم في التشكيلة الأساسية، كما يتضح من أهدافه السبعة المخيبة للآمال في 23 مباراة الموسم الماضي.

لماذا قرر ريال مدريد عدم ضم إيكاردي من الإنتر؟

السبب الرئيسي ليس في مدريد أو ميلانو، بل في أقرب المقربين للمهاجم الأرجنتيني، وهي زوجته ومديرة أعماله، الأرجنتينية واندا نارا.

وبررت مصادر في "سانتياغو برنابيو" عدم التعاقد معه وقتها، أنه بعد مشاهدة "واندا" وهي تشارك في أحد البرامج التلفزيونية الإيطالية "لا يمكننا التعاقد مع هذا اللاعب وهذا ليس خطأه".

ولم يكن الريال معجبا أو راضيا عن المقربين من إيكاردي، فاللاعب وزوجته يبالغان في إظهار تفاصيل حياتهما ومشاكلهما إلى العلن.

وبعد عدة سنوات، تبين أن ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح، حيث أثار الزوجان الجدل مرة أخرى، وغاب إيكاردي عن حصص تدريبية ومباريات وسافر إلى ميلانو للاعتذار لزوجته ومحاولة إنقاذ زواجه، بعد أن اكتشفت أنه خدعها، فاتخذت قرار مغادرتها باريس حتى دون إبلاغه.

ونشر الطرفان صورا ومنشورات على حسابهما في إنستغرام، تضمنت اتهام "واندا" لإيكاردي بالخيانة وأنها تركته، في المقابل كان ينشر هو رسائل اعتذار لها وصورا لهما تظهر أن علاقتهما عادت لطبيعتها.

يذكر أن إيكاردي، تزوج "واندا" بعد أن انفصلت عن زوجها، اللاعب الأرجنتيني السابق ماكسي لوبيز والذي كان زميلا لإيكاردي في سامبدوريا وصديقا مقربا للعائلة، وساهم لوبيز بشكل كبير بقدوم إيكاردي إلى إيطاليا.

وعندما تواجه اللاعبان لاحقا في مباراة بالدوري الإيطالي، رفض لوبيز مصافحة إيكاردي، معتبرا أنه "سرق منه زوجته وأولاده".

المصدر : ماركا + مواقع إلكترونية

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