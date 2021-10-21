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ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY
تساؤلات عن أسباب منح الكرة الذهبية السابعة لميسي في مسيرته الكروية وأنه لا يستحقها هذا العام (رويترز)
21/10/2021

يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اسم الفائز.

وبعد الكثير من الأخذ والرد وإعلان لاعبين عن مرشحيهم للفوز بالجائزة المرموقة، وتساؤلات آخرين عن أسباب منح الكرة الذهبية السابعة للساحر الأرجنتيني في مسيرته الكروية، وأنه لا يستحقها هذا العام، نطرح سؤال "المليون دولار":

ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

تجيب أرقام وألقاب ميسي عنه لتبرر أسباب تقدمه عن سائر المرشحين:

  • فاز بلقب كأس الملك مع برشلونة.
  • فاز بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.
  • سجل 40 هدفا وصنع 14 أخرى في 49 مباراة.
  • فاز بـ27 جائزة "رجل المباراة".
  • هداف الدوري الإسباني.
  • هداف كوبا أميركا.
  • أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كوبا أميركا.
  • أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا.
  • الهداف التاريخي في قارة أميركا الجنوبية.
المصدر : مواقع إلكترونية

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