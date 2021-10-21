منذ 50 سنة لم يستطع أي لاعب في قارة أميركا الجنوبية كسر رقم بيليه كأفضل هداف للقارة، وبفضل الهاتريك الأخير لميسي ضد بوليفيا بتاريخ 2021/9/9 استطاع تحطيم هذا الرقم بعد صمود نصف قرن من الزمن.
ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟
21/10/2021
يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اسم الفائز.
وبعد الكثير من الأخذ والرد وإعلان لاعبين عن مرشحيهم للفوز بالجائزة المرموقة، وتساؤلات آخرين عن أسباب منح الكرة الذهبية السابعة للساحر الأرجنتيني في مسيرته الكروية، وأنه لا يستحقها هذا العام، نطرح سؤال "المليون دولار":
ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟
تجيب أرقام وألقاب ميسي عنه لتبرر أسباب تقدمه عن سائر المرشحين:
- فاز بلقب كأس الملك مع برشلونة.
- فاز بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.
- سجل 40 هدفا وصنع 14 أخرى في 49 مباراة.
- فاز بـ27 جائزة "رجل المباراة".
- هداف الدوري الإسباني.
- هداف كوبا أميركا.
- أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في كوبا أميركا.
- أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا.
- الهداف التاريخي في قارة أميركا الجنوبية.
المصدر : مواقع إلكترونية