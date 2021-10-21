يتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متنافسي ماراثون جائزة الكرة الذهبية المستمر منذ بداية عام 2021، وينتهي في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اسم الفائز.

وبعد الكثير من الأخذ والرد وإعلان لاعبين عن مرشحيهم للفوز بالجائزة المرموقة، وتساؤلات آخرين عن أسباب منح الكرة الذهبية السابعة للساحر الأرجنتيني في مسيرته الكروية، وأنه لا يستحقها هذا العام، نطرح سؤال "المليون دولار":

ماذا فعل ميسي في 2021 ليستحق الكرة الذهبية؟

تجيب أرقام وألقاب ميسي عنه لتبرر أسباب تقدمه عن سائر المرشحين: