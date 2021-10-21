فيفا: إجلاء مجموعة من المعنيين بكرة القدم النسوية من أفغانستان إلى قطر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس أنه ساعد في إجلاء 57 شخصا آخرين -بينهم أفراد من مجتمع كرة القدم- من أفغانستان إلى قطر.

وأعلن فيفا الأسبوع الماضي أنه ساهم في إجلاء حوالي 100 لاعب كرة قدم وعائلاتهم من كابل إلى الدوحة.

ويعمل الاتحاد عن كثب مع حكومة قطر على تسوية هذه المسألة، وقد أكد أن ألبانيا تقدم يد العون أيضا في هذا الملف.

وأوضح بيان للاتحاد -اليوم الخميس- أنه "بعد جولة جديدة من المفاوضات المعقدة يمكن لفيفا التأكيد أنه ساعد قطر على إجلاء مجموعة ثانية من اللاجئين من أفغانستان، من المعنيين بالكرة النسائية وكرة السلة".

وأضاف البيان أن "إجمالي 57 شخصا -أغلبهم من النساء والأطفال- هبطوا بسلام في الدوحة يوم الأربعاء (أمس) 20 أكتوبر/تشرين الأول من خلال طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية".

ولجأت العديد من لاعبات كرة القدم إلى الاختباء منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم بأفغانستان في أغسطس/آب الماضي، ونجحت مجموعة من اللاعبات الناشئات في السفر إلى باكستان قبل حصولهن على تأشيرات لدخول بريطانيا.

ولم يتم السماح للنساء بالمشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان والتي استمرت حتى 2001.

وتوجه جياني إنفانتينو -رئيس "فيفا"- بالشكر إلى قادة قطر وألبانيا وطالب الحكومات ومجتمع كرة القدم بـ"مساعدتنا في توفير تصاريح الإقامة والتأشيرات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة في أمن وأمان".