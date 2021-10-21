Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

فيفا: إجلاء مجموعة من المعنيين بكرة القدم النسوية من أفغانستان إلى قطر

أعلن فيفا الأسبوع الماضي أنه ساهم في إجلاء حوالي 100 لاعب كرة قدم وعائلاتهم من كابل إلى الدوحة (الفرنسية)
21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202106:14 PM (مكة المكرمة)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الخميس أنه ساعد في إجلاء 57 شخصا آخرين -بينهم أفراد من مجتمع كرة القدم- من أفغانستان إلى قطر.

وأعلن فيفا الأسبوع الماضي أنه ساهم في إجلاء حوالي 100 لاعب كرة قدم وعائلاتهم من كابل إلى الدوحة.

ويعمل الاتحاد عن كثب مع حكومة قطر على تسوية هذه المسألة، وقد أكد أن ألبانيا تقدم يد العون أيضا في هذا الملف.

وأوضح بيان للاتحاد -اليوم الخميس- أنه "بعد جولة جديدة من المفاوضات المعقدة يمكن لفيفا التأكيد أنه ساعد قطر على إجلاء مجموعة ثانية من اللاجئين من أفغانستان، من المعنيين بالكرة النسائية وكرة السلة".

وأضاف البيان أن "إجمالي 57 شخصا -أغلبهم من النساء والأطفال- هبطوا بسلام في الدوحة يوم الأربعاء (أمس) 20 أكتوبر/تشرين الأول من خلال طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية".

ولجأت العديد من لاعبات كرة القدم إلى الاختباء منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم بأفغانستان في أغسطس/آب الماضي، ونجحت مجموعة من اللاعبات الناشئات في السفر إلى باكستان قبل حصولهن على تأشيرات لدخول بريطانيا.

ولم يتم السماح للنساء بالمشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان والتي استمرت حتى 2001.

وتوجه جياني إنفانتينو -رئيس "فيفا"- بالشكر إلى قادة قطر وألبانيا وطالب الحكومات ومجتمع كرة القدم بـ"مساعدتنا في توفير تصاريح الإقامة والتأشيرات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى يتمكنوا من بدء حياة جديدة في أمن وأمان".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Premier League - Manchester United v West Ham United

الفيفا يعلن عن ثورة بقانون التسلل لمنع تكرار التشكيك في هدف مبابي في إسبانيا

تغيرت قوانين كرة القدم كثيرًا في السنوات الأخيرة، ويتطلع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) لإجراء تغيير كبير آخر ينهي أي احتمال لحدوث خطأ بشري في قرارات التسلل، بالاستعانة بتكنولوجيا جديدة.

Published On 13/10/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- العلامة الكاملة لبايرن ويوفنتوس.. رونالدو يقود ريمونتادا إنقاذ يونايتد وتشلسي يخسر لوكاكو

Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

شاهد- هدف نادر وسط برك الأمطار يحصد ملايين المشاهدات

Stoke City v AFC Bournemouth - Sky Bet Championship

اعتقال 5 أشخاص إثر اعتداء مميت على مشجع لمانشستر سيتي في بلجيكا

Club Brugge KV v Manchester City: Group A - UEFA Champions League

دوري أبطال أوروبا.. شاهد- بيكيه ينقذ برشلونة من كارثة أخرى قبل مواجهة ريال مدريد

FC Barcelona v Dynamo Kyiv: Group E - UEFA Champions League
الأكثر قراءة

لوفيغارو: بعد 10 سنوات على الحادثة.. هكذا قتل القذافي

midan - القذافي

تتكون من 15 شخصا.. المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد الإسرائيلي

Turkish special force police officers take position on April 1, 2015 near Istanbul Police headquaters in Istanbul. A female attacker carrying a bomb and a gun was killed on Wednesday when Turkish security forces opened fire on her and an accomplice after they sought to attack the police headquarters in Istanbul, reports said. AFP PHOTO / OZAN KOSE
logo

آية الله السيستاني.. المرجع "الإيراني" الذي يقود المواجهة ضد طهران في العراق

Supporters of the Al Sairun Party, which is backed by the Iraqi Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, hold a poster of Iraq's top Shi'ite cleric, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, while attending a campaign rally, ahead of the parliamentary election in Baghdad, Iraq May 4, 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

انسحاب القنوات واستقالة المدير الفني.. سوء الحظ يلاحق مهرجان الجونة