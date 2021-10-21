Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

صلاح يلتقي شبيهه في متحف "مدام توسو" للشمع

21/10/2021-|آخر تحديث: 21/10/202107:25 PM (مكة المكرمة)

أعلن متحف "مدام توسو" للشمع بلندن، اليوم الخميس، أن المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، شاهد التمثال الخاص به في المتحف.

وذكر الموقع الرسمي للمتحف أن صلاح التقى نفسه في متحف "مدام توسو" بلندن، حيث أصبح اللاعب المصري أحدث المشاهير الذي ينضم لتشكيلة المتحف.

وذكر المصدر ذاته أن صلاح رأى التمثال الخاص به الذي تم الانتهاء منه للمرة الأولى في عرض خاص بالمتحف في لندن قبل إطلاقه، وظهر جنبا إلى جنب مع شبيهه.

وأضاف المصدر "عمل صلاح عن قرب مع فريقنا من الفنانين، وحضر جلسة تم فيها التقاط المئات من القياسات الدقيقة وصور المرجعية لضمان أن يشبهه التمثال".

وعن تكريمه بوجود تمثاله في متحف مدام توسو قال صلاح إن "العمل مع فناني متحف مدام توسو في لندن لصنع أول تمثال شمع في حياتي، كان تجربة مذهلة".

وأضاف "نعمة أن يتم الاعتراف بي وتخليدي بهذه الطريقة. لم أصدق ما شاهدته عندما وقفت بجوار نفسي، الأمر أشبه بالنظر لانعكاسي في المرآة! أنتظر معرفة رأي الجماهير".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Atletico Madrid vs Liverpool - UEFA Champions League

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية في ليفربول

واصل محمد صلاح مهاجم ليفربول كتابة اسمه بسجلات الأرقام القياسية خلال الفوز 3-2 على أتلتيكو مدريد أمس، وأصبح هداف ناديه التاريخي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة للفوز.

Published On 20/10/2021
Premier League - Watford v Liverpool

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا والملعب يشهد

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح، وعده أفضل لاعب في العالم بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

Published On 16/10/2021
Champions League - Group B - FC Porto v Liverpool

مصر تدرس إدراج محمد صلاح في مناهج الدراسة

مع تألق النجم المصري محمد صلاح بالملاعب الأوروبية، دعا الفنان صلاح عبد الله إلى تدريس المسيرة الكروية لصلاح في المناهج الدراسية كنموذج للتميز والتحدي والنجاح، ورد عليه وزير التعليم بأن الأمر وارد.

Published On 4/10/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- كلوب يقارن بين رونالدو وصلاح ويخشى انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيمة 10 أشهر

بالفيديو- رونالدو صاحب الأرقام القياسية أم ميسي المميز باللمسات الفنية.. من الأفضل بتاريخ دوري الأبطال؟

كومبو ميسي ورنالدو (مواقع التواصل)

ليلة كارثية.. كيف برر مورينيو أكبر خسارة تلقاها خلال 1008 مباريات؟

Everton v Tottenham Hotspur - Premier League
الأكثر قراءة

في ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.. هذه أبرز تحديات البحرية المصرية

نيويورك تايمز: اللاجئون السوريون يبعثون مدينة تركية من رقادها

الناتو يختتم اجتماع وزراء الدفاع.. أميركا تدعو لمواجهة تهديدات الصين والحلف يعتبر صفقات تركيا أمرا سياديا

أليك بالدوين يقتل مصورة بالخطأ ويصيب مخرجا في موقع تصوير فيلم “راست”