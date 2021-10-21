صلاح يلتقي شبيهه في متحف "مدام توسو" للشمع

أعلن متحف "مدام توسو" للشمع بلندن، اليوم الخميس، أن المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، شاهد التمثال الخاص به في المتحف.

وذكر الموقع الرسمي للمتحف أن صلاح التقى نفسه في متحف "مدام توسو" بلندن، حيث أصبح اللاعب المصري أحدث المشاهير الذي ينضم لتشكيلة المتحف.

وذكر المصدر ذاته أن صلاح رأى التمثال الخاص به الذي تم الانتهاء منه للمرة الأولى في عرض خاص بالمتحف في لندن قبل إطلاقه، وظهر جنبا إلى جنب مع شبيهه.

وأضاف المصدر "عمل صلاح عن قرب مع فريقنا من الفنانين، وحضر جلسة تم فيها التقاط المئات من القياسات الدقيقة وصور المرجعية لضمان أن يشبهه التمثال".

وعن تكريمه بوجود تمثاله في متحف مدام توسو قال صلاح إن "العمل مع فناني متحف مدام توسو في لندن لصنع أول تمثال شمع في حياتي، كان تجربة مذهلة".

وأضاف "نعمة أن يتم الاعتراف بي وتخليدي بهذه الطريقة. لم أصدق ما شاهدته عندما وقفت بجوار نفسي، الأمر أشبه بالنظر لانعكاسي في المرآة! أنتظر معرفة رأي الجماهير".