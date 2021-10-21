Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

خسارة مذلة لروما في دوري المؤتمر الأوروبي وأكبر هزيمة لمورينيو بمسيرته

Europa Conference League - Group C - Bodo/Glimt v AS Roma
رصيد فريق العاصمة الإيطالية تجمد عند 6 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، بفارق نقطة خلف بودو غليمت المتصدر (رويترز)
21/10/2021-|آخر تحديث: 22/10/202101:08 PM (مكة المكرمة)

تعرض فريق روما لهزيمة مذلة أمام مضيفه بودو غليمت النرويجي 6-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة التي تعد واحدة من أقسى الهزائم التي تعرض لها الفريق على مدار تاريخه في البطولات الأوروبية، لتجمد رصيد فريق العاصمة الإيطالية عند 6 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، بفارق نقطة خلف بودو غليمت المتصدر.

وتسببت الهزيمة في موقف محرج للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، الذي قدم أداء جيدا مع الفريق في بداية الموسم، قبل أن يتعرض لتلك الخسارة القاسية والتي تعد من أكبر الهزائم التي تعرض لها خلال مسيرته التدريبية التي بدأت أوائل الألفية الثالثة وامتدت مع أندية بنفيكا ويونياو دي ليريا وبورتو وتشلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتقدم بودو غليمت عن طريق إيريك بوتيم (9)، قبل أن يضيف باتريك بيرغ (20)، لكن روما نجح في تقليص الفارق عبر كارليس بيريز (28).

وفي الشوط الثاني أُمطرت شباك فريق العاصمة الإيطالية بـ4 أهداف، عبر بوتيم (53) وسولباكين (71 و88) وأميل بيلغرينو (78).

وفي نتائج أخرى من الجولة الثالثة:

لاتسيو 0 مرسيليا 0.

فنربخشه 2 رويال انتويرب 2.

رابيد فيينا 2 دينامو زغرب 1.

ريال بيتيس 0 بايرليفركوزن 0.

سيلتيك 2 فرينكفاروزي 0.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بالفيديو- كلوب يقارن بين رونالدو وصلاح ويخشى انتفاضة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن كريم بنزيمة 10 أشهر

بالفيديو- رونالدو صاحب الأرقام القياسية أم ميسي المميز باللمسات الفنية.. من الأفضل بتاريخ دوري الأبطال؟

كومبو ميسي ورنالدو (مواقع التواصل)

ليلة كارثية.. كيف برر مورينيو أكبر خسارة تلقاها خلال 1008 مباريات؟

Everton v Tottenham Hotspur - Premier League
الأكثر قراءة

في ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات.. هذه أبرز تحديات البحرية المصرية

نيويورك تايمز: اللاجئون السوريون يبعثون مدينة تركية من رقادها

الناتو يختتم اجتماع وزراء الدفاع.. أميركا تدعو لمواجهة تهديدات الصين والحلف يعتبر صفقات تركيا أمرا سياديا

أليك بالدوين يقتل مصورة بالخطأ ويصيب مخرجا في موقع تصوير فيلم “راست”