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تونس تتصدر ترتيب فيفا عربيا والسنغال أفريقيا وإيران آسيويا وبلجيكا عالميا

Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Third Place Play Off - Tunisia v Nigeria - Al Salam Stadium, Cairo, Egypt - July 17, 2019 Tunisia team group before the match REUTERS/Suhaib Salem
منتخب "نسور قرطاج" يتفوق على نظيره المغربي بـ 12 نقطة فقط (رويترز)
21/10/2021

عادت فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزها بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو 10 أيام.

وتقدم منتخب "الديوك" من المركز الرابع إلى الثالث في التصنيف العالمي، الصادر اليوم الخميس، خلف نظيريه البلجيكي المتصدر والبرازيلي الوصيف.

وفاز الفرنسيون على البلجيك في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي، قبل أن يهزموا "الماتادور الإسباني في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة، بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل، رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس، وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.

وحل منتخب البرتغال بالمركز الثامن، يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع، ثم الدانمارك في المركز العاشر.

وعلى المستوى الآسيوي، تصدر منتخب إيران التصنيف، يليه منتخب اليابان، ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.

وأفريقيا، تصدر منتخب السنغال تصنيف القارة، يليه منتخب تونس ثم المغرب ثم الجزائر ثم نيجيريا.

أما على المستوى العربي، فقد تصدر منتخب تونس التصنيف، يليه المغرب والجزائر.

المصدر : وكالات

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تصنيف الفيفا.. بلجيكا الأولى عالميا وتونس عربيا وإيران آسيويا والسنغال أفريقيا

واصلت تونس التربع على صدارة قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، الذي شهد اعتلاء بلجيكا صدارة التصنيف وتقدم إنجلترا إلى المركز الثالث.

Published On 16/9/2021
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