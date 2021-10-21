تونس تتصدر ترتيب فيفا عربيا والسنغال أفريقيا وإيران آسيويا وبلجيكا عالميا

عادت فرنسا للمراكز الثلاثة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد فوزها بلقب دوري الأمم الأوروبي قبل نحو 10 أيام.

وتقدم منتخب "الديوك" من المركز الرابع إلى الثالث في التصنيف العالمي، الصادر اليوم الخميس، خلف نظيريه البلجيكي المتصدر والبرازيلي الوصيف.

وفاز الفرنسيون على البلجيك في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي، قبل أن يهزموا "الماتادور الإسباني في نهائي النسخة الثانية للبطولة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة، بفارق 12 نقطة فقط عن البرازيل، رغم خسارته في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبي أمام إيطاليا التي تقدمت للمركز الرابع.

وتراجع منتخب إنجلترا من المركز الثالث إلى الخامس، وتقدم منتخب إسبانيا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع خلف منتخب الأرجنتين صاحب المركز السادس.

وحل منتخب البرتغال بالمركز الثامن، يليه منتخب المكسيك في المركز التاسع، ثم الدانمارك في المركز العاشر.

وعلى المستوى الآسيوي، تصدر منتخب إيران التصنيف، يليه منتخب اليابان، ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم قطر.

وأفريقيا، تصدر منتخب السنغال تصنيف القارة، يليه منتخب تونس ثم المغرب ثم الجزائر ثم نيجيريا.

أما على المستوى العربي، فقد تصدر منتخب تونس التصنيف، يليه المغرب والجزائر.