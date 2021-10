حصد الهدف الذي أحرزه فريق بليموث أرغايل، وسط برك الأمطار الغزيرة في الملعب، في مرمى بولتون واندرز، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد الحاضرين في المدرجات تساقط لاعبي الفريقين بعد هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب، فعلى الرغم من المرمى الخالي فإن لاعبي أرغايل لم ينجحوا في تسجيل الهدف إلا بعد 3 محاولات داخل منطقة الجزاء لتوقف الكرة بسبب المياة وعدم دخولها المرمى.

The FIFA Puskás Award for 2021/22 goes to… 🥇🌧 #EFL | @Only1Argyle pic.twitter.com/bXGEUcGoYa

— EFL (@EFL) October 20, 2021