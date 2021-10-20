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كرة قدم

هدف نادر وسط برك الأمطار يحصد ملايين المشاهدات

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الكرة الرسمية لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم (غيتي)
20/10/2021

حصد الهدف الذي أحرزه فريق بليموث أرغايل، وسط برك الأمطار الغزيرة في الملعب، في مرمى بولتون واندرز، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

وأظهر مقطع فيديو نشره أحد الحاضرين في المدرجات تساقط لاعبي الفريقين بعد هجمة مرتدة سريعة من منتصف الملعب، فعلى الرغم من المرمى الخالي فإن لاعبي أرغايل لم ينجحوا في تسجيل الهدف إلا بعد 3 محاولات داخل منطقة الجزاء لتوقف الكرة بسبب المياة وعدم دخولها المرمى.

ونشر حساب الرسمي للدوريات الإنجليزية المقطع عبر تويتر، وعلق عليه قائلا "جائزة بوشكاش لعام 2021/2021 ستذهب إلى.."، في إشارة إلى استحقاق الهدف لجائزة هدف العام من الفيفا.

من جانبه، احتفى حساب الفريق بذلك الهدف، إذ وثق مقطع فيديو لحظات احتفال اللاعبين به، عن طريق الزحف بجوار خط التماس، حيث ظهروا كأنهم يسبحون في بركة من المياه.

وانتهت المباراة بفوز أرغايل 3-0؛ ليعزز موقعه في صدارة الدوري برصيد 29 نقطة، في حين توقف رصيد بولتون واندررز عند النقطة 18، ليحتل بها المركز الـ11.

 

المصدر : وكالة سند
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