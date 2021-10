نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الملابس العربية التقليدية في المباريات

طلب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جماهيره -في بيان اليوم الأربعاء- على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات.

واستحوذ "كونسورتيوم" تقوده السعودية على نيوكاسل في وقت سابق من الشهر الحالي.

وظهر عدد من المشجعين مرتدين أغطية للرأس في مباراة نيوكاسل على أرضه ضد توتنهام مطلع الأسبوع الحالي، وهي المباراة الأولى منذ الاستحواذ.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire.

