نيوكاسل يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الملابس العربية التقليدية في المباريات

طلب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم جماهيره -في بيان اليوم الأربعاء- على الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات.

واستحوذ "كونسورتيوم" تقوده السعودية على نيوكاسل في وقت سابق من الشهر الحالي.

وظهر عدد من المشجعين مرتدين أغطية للرأس في مباراة نيوكاسل على أرضه ضد توتنهام مطلع الأسبوع الحالي، وهي المباراة الأولى منذ الاستحواذ.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

وقال النادي في البيان "لم يُظهر أحد من الملاك الجدد أي استهانة بأي شكل من الأشكال بزي الجماهير الذين اختاروا الاحتفال بهذه الطريقة، لقد كانت لفتة إيجابية ومقبولة على صعيد النية".

وأضاف "ومع ذلك، ما زال هناك احتمال بأن ارتداء الثياب بهذا الأسلوب غير لائق ثقافيا ويخاطر بالتسبب في إساءة لآخرين".

حرص عشرات من مشجعي نيوكاسل على ارتداء غطاء الرأس العربي التقليدي (غيتي)

وتابع البيان "يتم تشجيع جميع زوار النادي على ارتداء كل ما هو معتاد في ثقافتهم أو دينهم، والاستمرار في عكس صورة المجتمعات والمجموعات متعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمه منها بكل فخر".

جماهير نيوكاسل خارج ملعب النادي قبل مباراة توتنهام (رويترز)

وذكرت تقارير أن مجموعة المساواة (كيك إت أوت) تخطط لتقديم ورش عمل تعليمية في نيوكاسل للمشجعين لشرح كيف يمكن اعتبار انتحال صفة العرب عملا عنصريا ويخلو من اللياقة من الناحية الثقافية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن نيوكاسل رحيل مدربه ستيف بروس بالتراضي، مع تعيين مساعده جريم جونز مدربا للفريق بصورة مؤقتة.