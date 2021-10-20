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كرة قدم

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية في ليفربول

Atletico Madrid vs Liverpool - UEFA Champions League
صلاح أصبح هداف "الريدز" التاريخي بدوري الأبطال بتسجيله 31 هدفا (الأناضول)
20/10/2021

واصل محمد صلاح مهاجم ليفربول كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية خلال الفوز 3-2 على أتلتيكو مدريد أمس، وأصبح هداف ناديه التاريخي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة للفوز.

ورفع اللاعب المصري رصيده في المسابقة القارية مع ليفربول إلى 31 هدفا بعدما سجل هدفين في مدريد، ليجتاز رقم القائد السابق ستيفن جيرارد الذي أحرز 30 هدفا قبل اعتزاله.

وحقق "أبو مكة"رقما قياسيا مع النادي حيث سجل للمباراة التاسعة على التوالي في كل المسابقات، لكن المباراة لم تكن سهلة على المدرب يورغن كلوب حيث فرط فريقه في التقدم بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يأتي هدف الفوز من صلاح من ركلة جزاء.

وقال كلوب -في مقابلة تلفزيونية- إنه "بين الشوطين، أعتقد أن كل من في الملعب كان يعتقد أن المباراة ستسير في اتجاه واحد، وكنا نفكر في أنه يجب المحاولة بقوة مرة أخرى".

وتلقى ليفربول دفعة أيضا بطرد أنطوان غريزمان، الذي سجل هدفي أتلتيكو خلال الشوط الأول، في الدقيقة 52، إلى جانب الاستفادة من خطأ ضد ديغو جوتا داخل المنطقة أسفر عن ركلة الجزاء.

وقال كلوب "لعبنا الشوط الثاني بصلابة قوية في مباراة مثيرة وعنيفة من الجانبين. حصلنا على ركلة الجزاء وجاءت البطاقة الحمراء، وبكل تأكيد صب ذلك في مصلحتنا".

ولم يحصل أتلتيكو على ركلة جزاء قرب النهاية، بعدما تراجع الحكم عن قراره بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد ومتابعة اللقطة في شاشة جانبية.

المصدر : وكالات

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