بنزيمة أمام القضاء مجددا في قضية "الشريط الجنسي"

يمثل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أمام المحكمة في فرنسا اليوم الأربعاء بعد اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

ونفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ، بينما وصف محاميه القضية بأنها "سخيفة".

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت "بقضية الشريط الجنسي" عام 2015.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا للمشاركة في بطولة أوروبا هذا العام، وتأتي المحاكمة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عاما حالة من التألق.

وإذا أدين هداف ريال مدريد فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وتغريمه 75 ألف يورو (نحو 87 ألف دولار).

وربما لا يحضر بنزيمة اليوم الأول من المحاكمة بعدما سافر إلى أوكرانيا للعب مع ناديه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك أمس الثلاثاء. وفاز ريال بخماسية نظيفة من بينها هدف للدولي الفرنسي.