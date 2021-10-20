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رياضة

بنزيمة أمام القضاء مجددا في قضية "الشريط الجنسي"

RCD Espanyol v Real Madrid CF - La Liga Santander
نفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ، في حين وصف محاميه القضية بأنها "سخيفة" (غيتي)
20/10/2021

يمثل كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أمام المحكمة في فرنسا اليوم الأربعاء بعد اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي.

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

ونفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ، بينما وصف محاميه القضية بأنها "سخيفة".

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت "بقضية الشريط الجنسي" عام 2015.

وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا للمشاركة في بطولة أوروبا هذا العام، وتأتي المحاكمة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عاما حالة من التألق.

وإذا أدين هداف ريال مدريد فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وتغريمه 75 ألف يورو (نحو 87 ألف دولار).

وربما لا يحضر بنزيمة اليوم الأول من المحاكمة بعدما سافر إلى أوكرانيا للعب مع ناديه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك أمس الثلاثاء. وفاز ريال بخماسية نظيفة من بينها هدف للدولي الفرنسي.

المصدر : وكالات

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Published On 10/10/2021
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