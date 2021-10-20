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كرة قدم

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool
سيميوني (يسار): لم أصافح أحدا -من قبل- بعد نهاية المباراة (رويترز)
20/10/2021

أوفت قمة أتلتيكو مدريد وليفربول -بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا- بوعودها على مستوى الإثارة والمتعة الكروية وكل ما تريد الجماهير مشاهدته في مباراة كرة قدم.

5 أهداف وطرد للفرنسي أنطوان غريزمان و"ريمونتادا" مدريدية، وهدفان لمحمد صلاح وعودة حكم الساحة لتقنية حكم الفيديو (فار) مرتين، الأولى لثبيت قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لليفربول والثانية لإلغاء قراره فيما يتعلق باحتساب ركلة جزاء "للأتلتي".

ولم تنته الإثارة هنا، فبعد نهاية المباراة بفوز "الريدز" 3-2، لم يحدث تصافح بين الألماني يورغن كلوب، مدرب "الليفر" ومنافسه دييغو سيميوني، لكن كلوب قلل من أهمية الواقعة.

وقال كلوب "كنت أريد مصافحته. بكل تأكيد فإن تصرفه -مثل تصرفي- لم يكن جيدا، لكن مشاعرنا مفعمة بالحماس. عندما أراه المرة المقبلة سنتصافح بكل تأكيد".

وأضاف "لم يحدث شيء. كان غاضبا بكل تأكيد، ليس مني لكن من المباراة. لا يوجد أي شيء آخر".

وانسحب كلوب غاضبا من المقابلة بعد إصرار صحفي إسباني على أن كلوب "كان غاضبا رغم فوزه بالمباراة بسبب عدم مصافحة سيميوني له"، الأمر الذي استفز كلوب وقال للصحفي "إنك تريد اختلاق قصة من شيء لم يحدث أصلا"، وكرر أنه لم يكن غاضبا.

من جهته، أوضح المدرب الأرجنتيني فقال "لم أصافح أحدا -من قبل- بعد نهاية المباراة، لأنني لا أحب مثل هذا التصرف، وهذا ليس صحيا للفريقين الفائز أو الخاسر، وهذا رأيي ووجهة نظري".

وأكد أنه "في المباراة القادمة، أو عندما نلتقي مرة أخرى (مع كلوب) سنتصافح من دون أي مشاكل".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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