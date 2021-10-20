Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

خبرة ميسي ونضوج مبابي.. كواليس تنفيذ ركلتي جزاء مواجهة سان جيرمان ولايبزيغ

Champions League - Group A - Paris St Germain v RB Leipzig
مبابي (يسار) سجل هدفا وصنع آخر لميسي وتسبب بركلة جزاء وأهدر أخرى (رويترز)
20/10/2021

أحرز ليونيل ميسي 3 أهداف مع باريس سان جيرمان، كلها في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والفضل يعود إلى زميله كيليان مبابي.

وأبلغ مبابي -الذي سجل هدفا وصنع هدفين لزميله ميسي خلال الفوز 3-2 على لايبزيغ- نادي سان جيرمان أنه يريد الرحيل قبل انطلاق الموسم والانتقال إلى ريال مدريد قبل عام واحد من نهاية عقده الصيف المقبل.

لكن النادي الباريسي، قرر الإبقاء على الفرنسي الدولي، وساهم اللاعب الشاب في نجاح ميسي بالتأقلم مع فريقه الجديد.

ومرر مبابي الكرة إلى ميسي قبل أن يحرز قائد الأرجنتين هدفه الأول خلال الفوز 2-0 على مانشستر سيتي في الجولة الماضية.

وأمس الثلاثاء، حصل مبابي على ركلة جزاء وأهداها لميسي ليسجل هدف التقدم 2-1، بعد أن صنع أيضا هدف التعادل في الشوط الثاني لقائد برشلونة السابق بتمريرة من داخل منطقة الجزاء، ليعوض صاحب الهدفين ظهوره بشكل متواضع قبل الاستراحة.

وفي غياب ميسي ونيمار، نفذ مبابي ركلة الجزاء السابقة لباريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي، لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما قال إنه من العادي بالنسبة له أن يتراجع ويطلب من ميسي تنفيذ الركلة أمام لايبزيغ.

وقبل نهاية المباراة حصل سان جيرمان على ركلة جزاء أخرى في الوقت بدل الضائع، وطلب ميسي من مبابي تنفيذها.

وقال مبابي "هذا عادي وهذا احترام فهو أفضل لاعب في العالم، وإنها أفضلية أنه يلعب معنا ولقد قلت ذلك باستمرار سابقا".

وأضاف "إذا جاءت ركلة جزاء فهو سينفذها ولا مجال لأي حديث. بالنسبة للركلة الثانية فقد طلب مني تنفيذها".

وأهدر مبابي الركلة في الوقت بدل الضائع، حيث أطاح بالكرة عاليا، وهو الشيء السلبي الوحيد لرجل مباراة أمس، الذي افتتح فيها أهداف المباراة في ملعب "حديقة الأمراء".

وعانى سان جيرمان في احتواء لايبزيغ في بعض الأوقات، لكنه اجتاز استقبال هدفين وحقق الفوز وبدا أن الفريق لم يتأثر بغياب لاعبه البرازيلي المصاب نيمار.

وقال مبابي "نحن لم نلعب بشكل سيئ، وأعتقد أن هناك بعض الأمور الجيدة، وربما بعض الأمور غير الجيدة، لكن عندما تلعب ضد فرق قوية فإنك تواجه بعض الصعوبات".

وأضاف "الأمر صعب في دوري الأبطال. كل مباراة صعبة. باللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، تصدرنا المجموعة، وهذا ما ينصب عليه تركيزنا".

ولدى سان جيرمان 7 نقاط ويتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي بعدما فاز فريق المدرب بيب غوارديولا 5-1 على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

Lionel Messi of Barcelona Press Conference BARCELONA, SPAIN - AUGUST 08: Lionel Messi of FC Barcelona faces the media during a press conference at Nou Camp on August 08, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

هل كان ميسي يستطيع اللعب مجانا لبرشلونة؟

بين أمنية رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا أن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجانا للبرسا، وغضب “البولغا”، يحسم أحد أعضاء إدارة الفريق الكتالوني المسألة.

Published On 19/10/2021
BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 02: Ansu Fati of FC Barcelona celebrates with Lionel Messi of FC Barcelona his sides first goal during the Liga match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou on February 02, 2020 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

أرقام أنسو فاتي تفوق ميسي بكثير مع برشلونة.. هل النجم الصاعد أفضل من القائد؟

لم يتوقف أنسو فاتي عن تحطيم الأرقام القياسية منذ ظهوره، سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، وهو ما يفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية مسيرته الاحترافية، ويشير إلى مستقبل واعد لفاتي قد يفوق ميسي.

Published On 18/10/2021
La Liga Santander - FC Barcelona v Atletico Madrid

ظل ميسي لم ولن يغادر الليغا

خلال السنوات الـ 15 الماضية، ترك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصمة لا تمحى على الدوري الإسباني لكرة القدم، ورغم أنه غادر فإن ظلال أهدافه تلوح في الأفق.

Published On 14/10/2021
المزيد من كرة قدم

بنزيمة أمام القضاء مجددا في قضية "الشريط الجنسي"

RCD Espanyol v Real Madrid CF - La Liga Santander

سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool

محمد صلاح ملك الأرقام القياسية في ليفربول

Atletico Madrid vs Liverpool - UEFA Champions League

بالفيديو- في ليلة تألق ميسي وصلاح.. انتصارات مثيرة لليفربول وإنتر وسان جيرمان وكبيرة لريال مدريد وأياكس

Champions League - Group B - Atletico Madrid v Liverpool
الأكثر قراءة
logo

الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟

سوريا.. 14 قتيلا و3 جرحى بتفجير حافلة جنود وسط دمشق

Roadside bomb attack in central Damascus

كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا وتقرير برلماني برازيلي يتهم الرئيس بالقتل بسبب تعامله مع الجائحة

شبح التضخم يخيم على كافة أنحاء العالم.. ما أسبابه؟