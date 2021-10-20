ضرب بوهانغ ستيلرز موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على مواطنه الكوري الجنوبي أولسان هيونداي حامل اللقب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ملعب كأس العالم في جونجو قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبوهانغ.

وكان يون إيل-لوك وضع أولسان في المقدمة في الدقيقة 52.

وأدرك أليكس غرانت التعادل لبوهانغ في الدقيقة 90.

وأكمل أولسان المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد القائد وون دو-جاي في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف ضد لاعب منافس.

✅ Beat your biggest rivals

✅ Eliminate the defending champions

✅ Book your ticket to the #ACLFinal ⚫🔴 It's party time for Pohang Steelers 🥳 pic.twitter.com/VOyMPxKZMP — #ACL2021 (@TheAFCCL) October 20, 2021

وكان الهلال تأهل للنهائي للمرة الثانية في 3 سنوات بعد فوزه 2-1 على 10 لاعبين من غريمه المحلي النصر.

وسيقابل الهلال بوهانغ في النهائي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض.

وسيسعى بوهانغ والهلال للفوز بأرفع بطولة للأندية في آسيا للمرة الرابعة وهو رقم قياسي.

ويدين بوهانغ بالفضل في صعوده للنهائي لأول مرة منذ 2009 إلى هدف التعادل القاتل الذي سجله المدافع الأسترالي غرانت إضافة إلى إهدار الهولندي ديف بولتويس لركلة ترجيح لأولسان.

وسجل غرانت هدفا بضربة رأس ليلغي هدف السبق لأولسان عبر لاعبه يون إيل-لوك.

وسبق لبوهانغ الفوز بدوري أبطال آسيا في أعوام: 1997 و1998 و2009.