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بوهانغ الكوري يضرب موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

AFC Champions League - Semi Final - Ulsan Hyundai v Pohang Steelers
فريق بوهانغ يحتفل بالتأهل للنهائي (رويترز)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202105:07 PM (مكة المكرمة)

ضرب بوهانغ ستيلرز موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على مواطنه الكوري الجنوبي أولسان هيونداي حامل اللقب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ملعب كأس العالم في جونجو قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبوهانغ.

وكان يون إيل-لوك وضع أولسان في المقدمة في الدقيقة 52.

وأدرك أليكس غرانت التعادل لبوهانغ في الدقيقة 90.

وأكمل أولسان المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد القائد وون دو-جاي في الدقيقة 68 بعد تدخل عنيف ضد لاعب منافس.

وكان الهلال تأهل للنهائي للمرة الثانية في 3 سنوات بعد فوزه 2-1 على 10 لاعبين من غريمه المحلي النصر.

وسيقابل الهلال بوهانغ في النهائي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض.

وسيسعى بوهانغ والهلال للفوز بأرفع بطولة للأندية في آسيا للمرة الرابعة وهو رقم قياسي.

ويدين بوهانغ بالفضل في صعوده للنهائي لأول مرة منذ 2009 إلى هدف التعادل القاتل الذي سجله المدافع الأسترالي غرانت إضافة إلى إهدار الهولندي ديف بولتويس لركلة ترجيح لأولسان.

وسجل غرانت هدفا بضربة رأس ليلغي هدف السبق لأولسان عبر لاعبه يون إيل-لوك.

وسبق لبوهانغ الفوز بدوري أبطال آسيا في أعوام: 1997 و1998 و2009.

المصدر : رويترز
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