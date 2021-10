ضرب بوهانغ ستيلرز موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على مواطنه الكوري الجنوبي أولسان هيونداي حامل اللقب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في ملعب كأس العالم في جونجو قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبوهانغ.

وكان يون إيل-لوك وضع أولسان في المقدمة في الدقيقة 52.

🐯 It was all going the holders' way when Yun Il-lok struck first.#ACL2021 | #UHDvPOH pic.twitter.com/ARgCkJcUfN

— #ACL2021 (@TheAFCCL) October 20, 2021