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بيكيه ينقذ برشلونة من كارثة أخرى قبل مواجهة ريال مدريد

FC Barcelona v Dynamo Kyiv: Group E - UEFA Champions League
بيكيه يحتفل بهدفه وخلفه زملاؤه ببرشلونة (غيتي)
20/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202110:01 PM (مكة المكرمة)

وضع برشلونة الإسباني حدا لبدايته الباهتة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز صعب 1-0 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة، ليجدد آماله في الصعود إلى الأدوار الإقصائية للبطولة التي توّج بها 5 مرات.

وحصد برشلونة أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على دينامو كييف الذي قبع في المؤخرة.

وأنقذ المدافع المخضرم جيرارد بيكيه فريقه برشلونة من كارثة جديدة تنهي آماله في التأهل للدور التالي، إذ نجح في خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، مسجلا باكورة أهداف الفريق الكتالوني بدوري الأبطال في الموسم الحالي، بعدما عجز عن التسجيل في أول مباراتين مقابل 6 أهداف تلقتها شباكه.

وكان برشلونة استهلّ مسيرته في المجموعة بالخسارة 0-3 أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الثانية.

بتلك النتيجة، واصل برشلونة تفوقه على دينامو كييف، بعدما تغلب عليه في المباراة الخامسة على التوالي بدوري الأبطال، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الأوكراني على نظيره الإسباني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1997، عندما فاز 4-0 بمرحلة المجموعات.

ويأتي هذا الفوز، الذي يعدّ الثاني على التوالي لبرشلونة في مختلف المسابقات، ليمنح دفعة معنوية لا بأس بها ويعيد كثيرا من الهدوء إلى أروقة النادي قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو الذي استضاف لقاء اليوم.

المصدر : وكالات

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