شهدت مباريات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليلة مثيرة حافلة بالأهداف والإثارة، واستمرار التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان.

وفي أكثر المباريات إثارة الليلة، قاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 في المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي على ميلان الإيطالي 1-0.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة بعد مجهود فردي وبراعة كبيرة أنهاه بتصويبة عرفت طريقها نحو الشباك.

وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني في الدقيقة 13 ثم قلص أتلتيكو الفارق بعدما سجل أنطوان غريزمان الهدف الأول في الدقيقة 20 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 34، إلا أن محمد صلاح عاد مرة أخرى وسجل هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فاز بورتو على ضيفه ميلان بهدف نظيف سجله لويس دياز في الدقيقة 65.

ورفع بورتو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.

ميسي ينقذ سان جيرمان

وفي مباراة مثيرة أخرى، قاد ميسي فريقه سان جيرمان الفرنسي لاستعادة صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال بفوزه الصعب على لايبزيغ الألماني 3-2.

وسجل أهداف سان جيرمان، كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، وليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 67 و74 من ركلة جزاء، في حين سجل هدفي لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي في الدقيقة 57.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وظل لايبزيغ بلا رصيد في قاع الترتيب.

ريال مدريد يثأر من شاختار

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين وصنع هدفا، وواصل زميله الفرنسي كريم بنزيمة تألقه

في الموسم الحالي ليقودا ريال مدريد الإسباني إلى فوز ساحق 5-1 على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تذوق إنتر الإيطالي طعم الانتصارات في البطولة الأوروبية وحقق فوزا مستحقا 3-1 على شيريف تيراسبول، ليعرقل مغامرة بطل مولدوفا الذي مني بالهزيمة اليوم بعدما فاز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة على شاختار والريال.

فعلى ملعب "دونباس آرينا" بمدينة دونيتسك الأوكرانية، لقن الريال مضيفه شاختار درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة في عقر داره ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام شيريف تيراسبول.

وواجه الريال ندية واضحة ودفاعا صلدا من شاختار في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بهدف من النيران الصديقة، حيث سجله سيرغي كريفتسوف لاعب شاختار عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

ولكن السد الدفاعي لشاختار انهار في الشوط الثاني لتستقبل شباكه 3 أهداف في أول 20 دقيقة من هذا الشوط، وسط تألق واضح من بنزيمة وفينيسيوس جونيور.

وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع فينيسيوس في الدقيقتين 51 و56 ورودريغو في الدقيقة 65، في حين اختتم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في المباراة بالهدف الخامس للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء.

وتجمد رصيد شاختار عند نقطة واحدة من 3 مباريات ليقبع في قاع المجموعة.

وكانت المباراة اليوم أفضل استعداد للريال قبل مباراة الكلاسيكو المهمة والصعبة أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وعلى ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، أوقف إنتر انطلاقة شيريف تيراسبول وتغلب عليه 3-1 ليكون الفوز الأول لإنتر في المجموعة.

ورفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الريال وشيريف تيراسبول.

وأنهى إنتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدين دجيكو في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل سيباستيان تيل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 52، ولكن إنتر رد بهدفين متتاليين سجلهما أرتورو فيدال وشتيفان دي فري في الدقيقتين 58 و67.

ومنح هذا الفوز فريق إنتر ثقة كبيرة ومهمة قبل مباراة الفريق الصعبة أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

أياكس يسحق دورتموند

لقن فريق أياكس أمستردام الهولندي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني درسا قاسيا وفاز عليه 4-0 بالمجموعة الثالثة.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، سجل أياكس هدفين في كل شوط، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة القارية.

وتقدم أياكس بهدف عكسي سجله ماركو رويس لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، ثم أضاف دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني أحرز أنتوني ثالث أهداف أياكس في الدقيقة 57، وتكفل سباستيان هيلير بالهدف الرابع في الدقيقة 72.

وحافظ أياكس على العلامة الكاملة ليرفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط في الوقت الذي مني فيه دورتموند بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني.