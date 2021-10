دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه -الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم- عشاقه اليوم الأربعاء إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى"؛ كأنه يتنبأ بقرب وفاته أو الشفاء التام.

وفي رسالة غامضة قد يفهم منها بأنه ينعى نفسه أو يتوقع قرب تماثله للشفاء التام، كتب بيليه على تويتر "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol.

I suggest you start to catch your breath to celebrate with me, because with each passing day I get closer to the goal. pic.twitter.com/lqC8oatENY

