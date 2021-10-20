دعا أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه -الذي أجرى مؤخرا جراحة لاستئصال ورم- عشاقه اليوم الأربعاء إلى بدء الاحتفاء بمسيرته لأنه "يقترب أكثر من المرمى"؛ كأنه يتنبأ بقرب وفاته أو الشفاء التام.

وفي رسالة غامضة قد يفهم منها بأنه ينعى نفسه أو يتوقع قرب تماثله للشفاء التام، كتب بيليه على تويتر "أدعوكم للاستعداد للاحتفال معي لأنه بنهاية كل يوم أقترب أكثر من المرمى".

Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol. // I suggest you start to catch your breath to celebrate with me, because with each passing day I get closer to the goal. pic.twitter.com/lqC8oatENY — Pelé (@Pele) October 20, 2021

ولم يكشف بيليه عن أي تفاصيل المرمى الذي سيصل إليه، لكن لاعب منتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس السابق -الذي سيكمل 81 عاما في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- في حالة صحية سيئة منذ فترة.

ويخضع الآن للعلاج الكيميائي بعد إزالة ورم سرطاني في سبتمبر/أيلول الماضي، أجبره على دخول المستشفى لعدة أسابيع.

وخلال مسيرته الحافلة مع منتخب البرازيل، وعلى مستوى الأندية مع سانتوس ونيويورك كوزموس، ولسنوات طويلة بعدها؛ يرى خبراء أن بيليه أعظم من أنجبت ملاعب كرة القدم على مر العصور.

ونازعه مارادونا وليونيل ميسي هذا الحب الجارف بعدها، لكن يبقى اسم المهاجم البرازيلي محفورا في قلوب عشاق اللعبة.

ولا يزال بيليه اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات، وسجل أكثر من ألف هدف خلال مسيرته الاحترافية.