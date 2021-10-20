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كرة قدم

اعتقال 5 أشخاص إثر اعتداء مميت على مشجع لمانشستر سيتي في بلجيكا

Club Brugge KV v Manchester City: Group A - UEFA Champions League
جماهير بروج خرجت غاضبة بعد هزيمة فريقها الكبيرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي (غيتي)
20/10/2021

قالت السلطات البلجيكية اليوم الأربعاء إنها اعتقلت 5 أشخاص، وما تزال التحقيقات جارية بعد الهجوم "المميت" على أحد مشجعي مانشستر سيتي عقب مواجهة كلوب بروج في بلجيكا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال مكتب المدعي العام لشرق فلاندرز -في بيان- إن الواقعة حدثت في موقف سيارات في درونجن بعد فوز السيتي 5-1 على كلوب بروج أمس الثلاثاء في دوري الأبطال، وإن المشجع المقيم في بلجيكا (63 عاما) في "خطر مميت".

وأضاف البيان أن "رجلا كان يرتدي وشاح مانشستر سيتي أوقف سيارته في موقف سيارات في درونجن بعد المباراة وذهب في طريقه للمتجر.

وتابع "وفقا لنتائج التحقيق الأولية، فإن مشتبها فيه نزع وشاح السيتي الخاص بالمشجع في المتجر وغادر به، وبعد ذلك دخل الضحية في مواجهة مع بعض المشتبه فيهم في ساحة الانتظار، وانتهى الأمر بطرحه أرضا بعد اعتداء جسدي عليه".

وعبّر مانشستر سيتي عن صدمته وحزنه البالغ جراء الحادث.

وقال النادي -في بيان- "نعمل حاليا عن كثب مع كلوب بروج والسلطات البلجيكية والإنجليزية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن ملابسات الحادث. كل مشاعر الدعم والمساندة لعائلة وأصدقاء هذا المشجع المقيم في بلجيكا، الذي لا يزال في المستشفى".

وقال نادي بروج -في بيان منفصل- إن النادي أصيب بالصدمة والفزع بعد علمه بالحادث.

وأضاف إن "كلوب بروج يرفض بشدة أي سلوك إجرامي داخل الملعب أو خارجه".

المصدر : رويترز
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