أطفال وكسالى.. القائد السابق لمانشستر يونايتد يهاجم لاعبي الفريق

خيبة أمل كبيرة تلقتها جماهير مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ كانت تمني النفس أن يستعيد "المانيو" أمجاده ويعود لسكة الألقاب، غير أن الفريق ينتقل من إخفاق لآخر.

فالمدرب النرويجي أولي غونار سولشاير -الذي لا يشعر بالقلق بشأن منصبه بعد النتائج الأخيرة المخيبة للآمال- لم يجد بعد التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها، إذ في كل مباراة يقوم بتغيير عدد من اللاعبين؛ مما أسفر عن إهدار نقاط كثيرة في البريميرليغ ودوري الأبطال.

وأحدث هذه الخسائر الثقيلة كانت هزيمة الفريق المدجج بالنجوم -في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو- أمام ليستر سيتي 4-2 السبت الماضي، الأمر الذي أخرج غاري نيفل القائد السابق للفريق عن طوره فشنّ هجوما حادا على عدد من لاعبي الفريق.

وقال نيفل -الذي يعمل محللا في إحدى القنوات الرياضية- إن "عددا من اللاعبين كسالى جدا، والفريق بكامله مروع ولا يملك هوية أو شخصية". وتابع "يتركون المساحات للمنافسين، ولا يضغطون عليهم بالشكل الكافي، يتمشون فوق أرضية الملعب وخاصة خط الهجوم". وختم "أسوأ شيء هو أن ردة فعل الفريق ضعيفة، عندما يتعلق الأمر بالعودة بالنتيجة، ويصبحون كالأطفال عندما يتلقون الأهداف".

وأهدر يونايتد نقاطا في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيلتقي مع ليفربول الأسبوع المقبل قبل مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي، فضلا عن أتلانتا في دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع المقبل.

ومدد سولشاير عقده لـ3 سنوات في يوليو/تموز الماضي، بعدما تولى المسؤولية مؤقتا في ديسمبر/كانون الأول 2018، ثم بشكل دائم في مارس/آذار من العام التالي.

وقال سولشاير للصحفيين -قبل استضافة أتلانتا هذه الليلة- "تقدمنا عبر السنوات، لقد كنا في المركز السادس عندما توليت المهمة لنصف موسم، ثم الثالث والثاني في ترتيب الدوري. يمكنك رؤية التقدم. تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين رفعوا التوقعات".

وأضاف "توجد ضغوط عليّ بالطبع. لقد تعرضنا لضغوط من قبل لكن تخطيناها. أتطلع فقط للرد الآن وأتناقش مع النادي طوال الوقت، ويوجد حوار مفتوح ومناقشة صريحة بيننا.. كل فريق سيمر بفترة تراجع ونحن الآن في حالة سيئة. نحن ندرك ذلك وندرك أننا بحاجة للتحسن ونأمل أن تأتي ردة الفعل الليلة".

ويحتل يونايتد المركز الثالث في المجموعة السادسة بـ3 نقاط من مباراتين، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أتلانتا المتصدر.

ودافع المدرب النرويجي أيضا عن رونالدو ضد الانتقادات التي طالته بسبب افتقاره للضغط في المباريات الأخيرة.

وأضاف سولشاير "كريستيانو لاعب كبير ونعرف ما يمكن أن يفعله. إنه يقدم أقصى ما لديه لمساعدة الفريق. يوجد 11 لاعبا بأدوار ومسؤوليات مختلفة.. نختار التشكيلة التي نعتقد أنها ستفوز. لم نهزم ليستر لذلك توجد انتقادات دائما عندما لا تفوز. الانتصار على أرضنا أمام أتلانتا سيكون دفعة هائلة للأمام".