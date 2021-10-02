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كرة قدم

مبابي والكرة الذهبية وريال مدريد.. رسائل بنزيمة في كل الاتجاهات

بنزيمة: لا ينبغي لأي لاعب أن يكون مهووسًا بالجوائز الفردية مما يمنعه من الأداء الجماعي (مواقع التواصل)
بنزيمة: لا ينبغي لأي لاعب أن يكون مهووسًا بالجوائز الفردية مما يمنعه من الأداء الجماعي (مواقع التواصل)
2/10/2021

أخفق ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المنصرم بالتعاقد مع الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ولكن كريم بنزيمة قائد الفريق الملكي متأكد من أنه سيلعب رفقة مواطنه يوما ما في مدريد.

ورفض الفريق الباريسي بيع الدولي الفرنسي، على أمل أن يوافق مبابي على تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل ويحق له التفاوض مع الفرق الراغبة بضمه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية (L’Equipe) يوضح بنزيمة أن "مبابي نفسه قالها، يريد خوض تجربة أخرى، يوما ما سألعب لريال مدريد، لا أعرف متى، ولكن هذا اليوم سيأتي، مسألة وقت فقط".

ويرى بنزيمة أيضًا أن الريال لديه إمكانات هائلة، مؤكدا سعادته بلعب دور الموجه لشباب "لوس بلانكوس".

وتابع "ريال مدريد أفضل ناد في العالم، إعادة بناء الفريق مطلوبة، هذه كرة القدم الجديدة، جيل جديد، ولاعبون جدد.. علينا الاستثمار بالشباب حتى يكونوا يوما ما نجوما كبارا، أنا هنا لمساعدتهم، أتحدث مع الكثير منهم وأريدهم أن يتطوروا، عندما تساعد على تطوير الآخرين فهذا ينعكس إيجابا على تطوير الفريق وتشعر بالرضا عن نفسك".

وفيما يخص الكرة الذهبية، فإن هذا اللاعب العائد لمنتخب فرنسا هو أحد المرشحين للفوز بها هذا العام، لكنه أوضح أنه لا ينبغي لأيٍ أن يكون مهووسًا بالجوائز الفردية لأن هذا سيمنعه من المساهمة بأكبر قدر ممكن في الأداء الجماعي للفريق.

وقال "عندما تكون طموحا فمن حقك التفكير في الفوز بها (الكرة الذهبية) ولكن يجب ألا يتحول هذا التفكير إلى هوس، يدفعك لأن تتألق فرديا وتسجل الأهداف".

وختم "إذا كان عليك الفوز، فهذا بسبب مجهودك، وما تقدمه على أرض الملعب وبسبب ما تقدمه للفريق."

المصدر : ليكيب

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