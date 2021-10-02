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كرة قدم

لاعب إيفرتون يستفز رونالدو باحتفال خاص

تاونسيند قال إنه يعتبر رونالدو مَثَله الأعلى (غيتي)
تاونسيند قال إنه يعتبر رونالدو مَثَله الأعلى (غيتي)
2/10/2021

تعمد أندروس تاونسيند، لاعب وسط نادي إيفرتون، الاحتفال على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي جمعت فريقه اليوم السبت بمضيفه مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 63، استلم تاونسيند الكرة أمام منطقة الجزاء ليجد نفسه مواجها للحارس الإسباني دي خيا، بعد ضغط عال مثالي من لاعبي إيفرتون، وسدد الكرة ببراعة على يمين الإسباني محرزا هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدف أنتوني مارسيال ليونايتد في الشوط الأول.

والتقطت الكاميرات، لحظات الاحتفال بالهدف الثمين الذي منح فريقه نقطة تعادل في خارج الديار، حيث أسرع تاونسيند إلى جانب الملعب ثم فوجئ الجميع بتقليده حركة رونالدو الشهيرة، أمام أنظار النجم البرتغالي.

وفي تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" (BT Sport) بعد المباراة، قال تاونسيند "إنه مَثَلي الأعلى. لقد نشأت وأنا أشاهد رونالدو، وقضيت ساعات في ملعب التدريب أحاول تنفيذ حركاته.. ربما كان ينبغي قضاء وقت أطول في الاحتفال لأنه لم يكن رائعًا!".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليصل الفريقان إلى النقطة رقم 14 من 7 مباريات، ويحتلا المركزين الثالث والرابع مؤقتا في سلم ترتيب البريميرليغ.

وتبادل رواد مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر تاونسيند يقترب من رونالدو بعد نهاية المباراة، وبدا أن النجم البرتغالي تجاهل لاعب إيفرتون، فهل كان غاضبا من احتفال اللاعب واستفزازه؟

المصدر : وكالة سند

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