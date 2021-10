لاعب إيفرتون يستفز رونالدو باحتفال خاص

تعمد أندروس تاونسيند، لاعب وسط نادي إيفرتون، الاحتفال على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المباراة التي جمعت فريقه اليوم السبت بمضيفه مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 63، استلم تاونسيند الكرة أمام منطقة الجزاء ليجد نفسه مواجها للحارس الإسباني دي خيا، بعد ضغط عال مثالي من لاعبي إيفرتون، وسدد الكرة ببراعة على يمين الإسباني محرزا هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدف أنتوني مارسيال ليونايتد في الشوط الأول.

والتقطت الكاميرات، لحظات الاحتفال بالهدف الثمين الذي منح فريقه نقطة تعادل في خارج الديار، حيث أسرع تاونسيند إلى جانب الملعب ثم فوجئ الجميع بتقليده حركة رونالدو الشهيرة، أمام أنظار النجم البرتغالي.

وفي تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" (BT Sport) بعد المباراة، قال تاونسيند "إنه مَثَلي الأعلى. لقد نشأت وأنا أشاهد رونالدو، وقضيت ساعات في ملعب التدريب أحاول تنفيذ حركاته.. ربما كان ينبغي قضاء وقت أطول في الاحتفال لأنه لم يكن رائعًا!".

"He's my idol. I grew up watching Ronaldo, I spent hours on the training pitch trying to execute his techniques.

"Maybe should have spent longer on the celebration because it wasn't great!" 😂

Andros Townsend says it was a honour to share the field with CR7.

