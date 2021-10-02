كارلوس كيروش يثير جدلا قبل أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري

أثار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش جدلا مبكرا بين الجماهير المصرية، وذلك بعد الإعلان عن قائمة منتخب الفراعنة لمواجهتي ليبيا الحاسمتين في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت القائمة استبعاد لاعبي النادي الأهلي، محمد شريف، هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وزميله محمد مجدي "قفشة"، صانع ألعاب الفريق.

🔴 كيروش يعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/cvCKaG2LmP — EFA.eg (@EFA) October 1, 2021

وتباينت الآراء حول قرارات كيروش الأخيرة، حيث رأى محللون ضرورة توضيح سبب الاستبعاد، فيما رأى آخرون أن البرتغالي له كامل الحرية في الاختيارات، مشيرين إلى أنه المسؤول الأول عن عواقبها.

كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الوديه الوحيده محمد شريف وايضا استبعاد واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشه يبقي حقنا نتساءل وبشده ماهي الاسباب!!!؟؟؟ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 1, 2021

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تغريدة له" كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدوري وصاحب الهدفين في المباراة الودية الوحيدة محمد شريف وأيضا استبعاد واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشة يبقى حقنا نتساءل وبشدة ما هي الأسباب؟".

كارلوس كيروش قوي الشخصية

قناعاته خاصة بها .. يناقش فيها من حوله والقرار الأخير له

إستدعاء فلان و إستبعاد فلان قراره وحده فقط

لا شأن فيه لأفراد جهازه المعاون

هذا هو كيروش منذ أن بدء عالم التدريب

مهاجمة أفراد جهازه وتصفية حسابات معهم غير عادل بالمرة بل غير مبني على أسس مهنية — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) October 2, 2021

وفي تغريدة أخرى، قال المعلق الرياضي بلال علام "كارلوس كيروش قوي الشخصية.. قناعاته يناقش فيها من حوله والقرار الأخير له.. استدعاء فلان واستبعاد فلان قراره وحده فقط.. لا شأن فيه لأفراد جهازه المعاون.. هذا هو كيروش منذ أن بدأ عالم التدريب.. مهاجمة أفراد جهازه وتصفية حسابات معهم غير عادل بالمرة بل غير مبني على أسس مهنية".

في حاجه غلط لان كيروش مالحقش يعرف اي حد ولا يعرف اسماء اللاعبين اصلا . يعني هو يعرف احمد فتحي رغم تاريخه الكبير مع المنتخب ولكن منذ فتره كبيره لم ينضم حتي في القائمه لمباراه ليبيريا الوديه

واكيد مش اختياراته طبعا في ايد خفيه بتلعب ضد مصلحه منتخب مصر او حسابات ومجاملات شخصيه !! — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) October 1, 2021

لست متفاجئا من غضب السوشيال ميديا على اختيارات كارلوس كيروش لقائمة المنتخب ، لأن السوشيال ميديا " متعودة ديما " أو تصورت أن الدنيا هتمشي على مزاجها . السوشيال ميديا عاوزه كيروش يمشي على مزاجها وتكون اختياراته بتاء على طلبها . — Waleed El Husseini (@W_ElHusseini) October 1, 2021