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كرة قدم|مصر

كارلوس كيروش يثير جدلا قبل أول مباراة رسمية له مع المنتخب المصري

كيروش سيقود المنتخب المصري في أول مباراة رسمية بعد أيام أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022 (رويترز)
كيروش سيقود المنتخب المصري في أول مباراة رسمية بعد أيام أمام ليبيا في تصفيات مونديال قطر 2022 (رويترز)
2/10/2021

أثار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش جدلا مبكرا بين الجماهير المصرية، وذلك بعد الإعلان عن قائمة منتخب الفراعنة لمواجهتي ليبيا الحاسمتين في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشهدت القائمة استبعاد لاعبي النادي الأهلي، محمد شريف، هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وزميله محمد مجدي "قفشة"، صانع ألعاب الفريق.

وتباينت الآراء حول قرارات كيروش الأخيرة، حيث رأى محللون ضرورة توضيح سبب الاستبعاد، فيما رأى آخرون أن البرتغالي له كامل الحرية في الاختيارات، مشيرين إلى أنه المسؤول الأول عن عواقبها.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تغريدة له" كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدوري وصاحب الهدفين في المباراة الودية الوحيدة محمد شريف وأيضا استبعاد واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشة يبقى حقنا نتساءل وبشدة ما هي الأسباب؟".

وفي تغريدة أخرى، قال المعلق الرياضي بلال علام "كارلوس كيروش قوي الشخصية.. قناعاته يناقش فيها من حوله والقرار الأخير له.. استدعاء فلان واستبعاد فلان قراره وحده فقط.. لا شأن فيه لأفراد جهازه المعاون.. هذا هو كيروش منذ أن بدأ عالم التدريب.. مهاجمة أفراد جهازه وتصفية حسابات معهم غير عادل بالمرة بل غير مبني على أسس مهنية".

 

المصدر : وكالة سند

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