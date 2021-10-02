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قبل مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. لابورتا يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: أدعم كومان

لابورتا: ندرك أن كومان يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب (رويترز)
لابورتا: ندرك أن كومان يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب (رويترز)
2/10/2021

عبّر رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن دعمه لمدرب فريقه رونالد كومان قائلا إن المدرب الهولندي يستحق الحصول على بعض الوقت لتصحيح مسار النادي المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض كومان لانتقادات كثيرة بعد فوز برشلونة مرة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها في جميع المنافسات، بما في ذلك الهزيمة 3-صفر أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

ورشحت تقارير إعلامية محلية عدة أسماء لخلافة كومان (58 عاما) على رأس الجهاز الفني للنادي الكتالوني من بينها تشابي هرنانديز وأندريا بيرلو وروبرتو مارتينيز.

وبعد محادثات مع المدرب الهولندي بهدف تنقية الأجواء قال لابورتا إنه يدعم مدرب ناديه.

وأكد لابورتا في تصريحات صحفية قبل المواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري المحلي في وقت لاحق من اليوم السبت، أن "كومان سيبقى مدربا لبرشلونة.. ونحن ندرك أنه يستحق الحصول على فرصة لعدة أسباب: فهو مشجع لبرشلونة وهو أسطورة بالنسبة للجمهور في شتى أنحاء العالم، لذا سيبقى في منصبه كما أنه يستحق قدرا من الثقة".

وأضاف رئيس النادي الكتالوني أن كومان "يحب برشلونة واختار القدوم إلى هنا في ظروف صعبة على مستوى المؤسسة والساحة الرياضية".

وأردف "بعد الحديث إليه أرى أن لديه ثقة في الفريق. وعلاقتنا طيبة وغير متوترة، وتقوم على الصراحة، وأعتقد أن وجهتي النظر متطابقة حول ضرورة تصحيح المسار".

وجاءت تصريحات لابورتا في الوقت الذي يعاني فيه برشلونة من وضع مالي سيئ للغاية بعد أن أعلن النادي مؤخرا أن خسائره بلغت 481 مليون يورو في الموسم الماضي.

وقبل أن يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد حامل اللقب يحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني الـ20 برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، متخلفا بنقطتين عن فريق المدرب دييجو سيميوني الذي خاض 7 مباريات.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة بعد خوضه 7 مباريات.

المصدر : وكالات

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