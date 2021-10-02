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كرة قدم

دانيلو: غوارديولا يتعامل مع زوجته وكأنها لاعبة كرة قدم

دانيلو أكد أن العمل مع غوارديولا تسبب في تغيير رؤيته لعدد من الأمور في كرة القدم (غيتي)
دانيلو أكد أن العمل مع غوارديولا تسبب في تغيير رؤيته لعدد من الأمور في كرة القدم (غيتي)
2/10/2021

قال المدافع البرازيلي دانيلو إنه استفاد كثيرا خلال فترة عمله مع المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، لكنه اعترف بأن إرضاء المدرب الإسباني أمر صعب المنال بسبب هوسه الكبير بكرة القدم وتفاصيلها.

وتحدث دانيلو في حوار لصحيفة "لاريبوبليكا" (La Repubblica) الإيطالية عن مشواره الحافل مع أندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي، وقال إنه كان محظوظا بالعمل مع عدد من المدربين من مدارس مختلفة، ومن بينهم زين الدين زيدان وغوارديولا وماريسيو ساري وماسيميليانو أليغري.

وأشار إلى أنه حاول التعلم من كل واحد من هؤلاء المدربين، ولكنه أكد أن غوارديولا هو المدرب الذي تسبب في تغيير رؤيته لعدد من الأمور في كرة القدم.

وأوضح أنه استفاد من المدرب الإسباني رغم أنه لم يلعب الكثير من المباريات مع مانشستر سيتي بسبب تعرضه لإصابات متكررة.

واعترف دانيلو بأنه ليس من السهل أن تحظى بعلاقة جيدة مع غوارديولا، وقال "إنه مدرب لا يعرف الاسترخاء ويفكر دائما في كرة القدم"، وأشار ساخرا إلى أنه يعتقد أن غوارديولا حين يدخل إلى بيته مساء يتعامل مع زوجته وكأنها لاعبة كرة قدم.

وخاض المدافع البرازيلي 66 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 4 أهداف في الفترة بين 2017 و2019، وتوج مع النادي السماوي بـ6 ألقاب.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

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ليس دفاعا عن بيب غوارديولا

باعتقادي أن المدرب بيب غوارديولا هو واحد من أفضل مدربي العالم، وهو يعمل بكل احتراف وقدم للعبة كرة القدم الكثير من الأفكار، فلا يجوز الانتقاص من قدره أو قيمته لمجرد تصرف إنساني طبيعي.

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