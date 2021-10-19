أحد ملاعب مونديال قطر 2022.. ملعب الثمامة جاهز لاستضافة نهائي كأس الأمير

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر إعداد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للمشجعين قبيل المباراة المرتقبة في نهائي كأس الأمير لكرة القدم بين ناديي الريان والسد، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، والتي ستشهد الإعلان عن جاهزية ملعب الثمامة؛ سادس ملاعب كأس العالم في قطر 2022 اكتمالا.

وذكر الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة للمونديال أن الجمهور ينتظره في محيط الملعب عدد من العروض الثقافية للجاليات المقيمة في قطر، بالإضافة إلى فعاليات تحتفي بالتصميم الفريد للملعب، المستوحى من القحفية (وهي قبعة رأس تقليدية يرتديها الصبية والرجال في أنحاء الوطن العربي).

ومن بين الفعاليات المرتقبة في المنطقة المحيطة بالملعب معرض يلقي الضوء على تاريخ أغطية الرأس في ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، وفعالية أخرى تتيح الفرصة أمام المشجعين لتدوين كلماتهم على "قحفية" ثم تثبيتها على جدارية خارج الملعب، احتفاء بتصميم الصرح المونديالي الفريد الذي يجسّد الثقافة القطرية والعربية الأصيلة.

وتأتي الفعاليات الترفيهية للمشجعين في محيط الملعب بعد سلسلة الأنشطة المجتمعية التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث على طريق الإعداد لنهائي كأس الأمير، والإعلان عن جاهزية ملعب الثمامة، ومن بينها زيارات لفريق اللجنة العليا إلى عدد من مجالس العائلات القطرية في منطقة الثمامة، لتعريف سكان المنطقة بالخطط المقررة للحدث المرتقب، إضافة إلى تنظيم فعاليات بالتعاون مع متحف قطر الوطني، ومركز أصدقاء البيئة.

#استاد_الثمامة الحين جاهز 🏟 نراكم في ٢٢ أكتوبر 😍 pic.twitter.com/DtNzDBvoIy — Road to 2022 (@roadto2022) October 19, 2021

وأعرب مدير أول علاقات الشركاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث خالد محمد السويدي عن اعتزازه بالمشاركة المجتمعية خلال الفترة التي تسبق الإعلان عن جاهزية الملعب المونديالي، التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من أفراد المجتمع في منطقة الثمامة وكافة أنحاء قطر.

وأضاف "نجحت جهود التواصل المجتمعي للجنة العليا في تزويد الأفراد في أنحاء قطر بتجربة ثقافية زاخرة بالمعرفة والمعلومات المفيدة، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا الذين يواصلون تقديم كل الدعم في رحلتنا لاستضافة الحدث العالمي المرتقب العام المقبل".

وأكد السويدي أن المشاركة المجتمعية تشكل ركنا رئيسيا في الاستعدادات الجارية لتنظيم المونديال منذ فوز قطر بحق استضافة كأس العالم قبل أكثر من 10 سنوات، وتابع "تعد مشاركة المواطنين والمقيمين في استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم عاملا مهمًّا في نجاح تنظيم نسخة استثنائية من

البطولة، ونحن على ثقة بأن مونديال قطر 2022 سيترك بصمات لا تمحى من ذاكرة الجميع على أرض قطر".

يتحدث الدكتور سعود عبد الغني، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة قطر @QatarUniversity، ومهندس تقنية التبريد في استادات #قطر2022، عن تقنية التبريد المبتكرة المستخدمة في استادات المونديال ومن بينها استاد الثمامة قبيل الإعلان عن جاهزيته يوم الجمعة المقبل خلال استضافته نهائي #كأس_الأمير. pic.twitter.com/4F6NtUnfzi — SC News (@roadto2022news) October 18, 2021

وشارك عدد من الأفراد في سلسلة من ورش العمل الفنية تناولت مجال الطباعة والحياكة بالشراكة مع متحف قطر الوطني، إذ تلقى المشاركون مهارات أساسية في تصميم وابتكار العديد من أشكال القحفية، إضافة إلى فعالية للعائلات تضمنت طباعة رموز مستوحاة من تصميم ملعب الثمامة على القمصان والحقائب.

واستضاف متحف قطر الوطني -الذي عرض شعار بطولة كأس الأمير على واجهته الخارجية- احتفالا بالحدث الرياضي العريق ندوة للمعماري القطري إبراهيم الجيدة، الذي أبدع تصميم الملعب، إذ تناول بالتفصيل كافة مراحل تصميم الملعب المونديالي.

واستضافت اللجنة العليا، بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، فعالية أخرى للتوعية حول نبتة الثمام، التي يحمل الملعب الجديد اسمها، وهي واحدة من أهم النباتات المحلية في قطر، بحضور العديد من المشاركين، من بينهم أطفال المدارس وعدد من سكان منطقة الثمامة.

يشار إلى أن ملعب الثمامة -الذي يتسع لـ40 ألف مشجع- يستضيف مباريات في مونديال قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الثمانية، كما يشهد الملعب مباريات في بطولة كأس العرب التي تقام منافساتها من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.