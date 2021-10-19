سجل رياض محرز هدفين وقدم مانشستر سيتي أداء مسيطرا بعيدا عن ملعبه ليستعيد توازنه ويسحق مضيفه كلوب بروج 5-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، كما اكتسح سبورتينغ لشبونة مضيفه بشكتاش 4-1.

وهزّ جواو كانسيلو ومحرز الشباك ليتقدم بطل إنجلترا 2-صفر بنهاية الشوط الأول بملعب يان برايدل، وأضاف كايل ووكر والبديل الشاب كول بالمر ومحرز مجددا 3 أهداف أخرى بعد الاستراحة.

🥅⚽️رياض محرز يوقّع ثاني أهدافه في شباك بروج ما رأيك في أداء النجم الجزائري اليوم ؟ 🇩🇿#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #beINUCL pic.twitter.com/F1L4guM6SG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2021

وأحرز هانز فاناكن هدف بروج الوحيد قبل 9 دقائق على النهاية.

وجاء انتصار سيتي السهل بعد خسارته خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة بالمجموعة الأولى، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، متقدما بنقطتين على منافسه البلجيكي في المجموعة الأولى للبطولة.

الفوز الأول

وحقق سبورتينغ لشبونة البرتغالي فوزه الأول في المجموعة الثالثة لدوري الأبطال على حساب مضيفه بشكتاش التركي 4-1.

وتقدم سيباستيان كواتس بهدف لسبورتينغ لشبونة في الدقيقة 15، ولكن بعد 9 دقائق فقط أدرك سايل لارين التعادل لبشكتاش.

بشكتاش خيب آمال جماهيره بملعبه (رويترز)

وأضاف كواتس الهدف الثاني له ولسبورتينغ في الدقيقة 27، ثم تكفل بابلو سارابيا بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أحرز باولينيو الهدف الرابع للفريق الضيف.

وتلقى بشكتاش هزيمته الثالثة على التوالي في الوقت الذي حقق فيه سبورتينغ فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين.

وحصد سبورتينغ أول 3 نقاط له ليتقدم إلى المركز الثالث، وتراجع بشكتاش إلى المركز الرابع بعدما ظل من دون رصيد من النقاط.