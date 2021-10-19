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هل رونالدو ليس بين أفضل 5 لاعبين في التاريخ؟

Premier League - Leicester City v Manchester United
كاسانو أحد أكثر المنتقدين لرونالدو في السنوات الأخيرة، واعتبره صفقة فاشلة ليوفنتوس وأنه "أناني ولا يهمه الفريق" (رويترز)
19/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202104:37 PM (مكة المكرمة)

الشهر الماضي، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بأنه أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، مضيفا رقما قياسيا جديدا للقائمة الطويلة التي سجلت باسمه.

فاللاعب الفائز بـ5 كرات ذهبية، أثبت نجاحه في 3 دوريات من الأكبر في العالم، هي: البريميرليغ والدوري الإسباني والبطولة الإيطالية.

ورغم وصوله إلى عامه الـ36، فقد رشحه البرتغالي خورخي مينديز صديقه ووكيل أعماله للفوز بالكرة الذهبية السادسة ولـ"أفضل لاعب في التاريخ وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني".

في المقابل، يعتقد أنطونيو كاسانو النجم السابق لمنتخب إيطاليا واللاعب السابق لريال مدريد، أن رونالدو الذي سجل 794 هدفا في مسيرته، ليس ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، والتي تضم -بحس كاسانو- "الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي بيليه والأرجنتيني مارادونا، والهولندي يوهان كرويف والظاهرة البرازيلي رونالدو".

وأضاف كاسانو -في مقابلة تلفزيونية- "يجب أن تنتهي المسرحية، هل رونالدو أفضل لاعب في التاريخ؟ هو ليس من بين أفضل 5 لاعبين".

من جهته، تدخل الإيطالي فيري -الذي كان يقدم البرنامج- بأنه "يستبدل ماركو فان باستن بكرويف".

ويعد كاسانو أحد أكثر المنتقدين لرونالدو في السنوات الأخيرة، واعتبر أنه صفقة فاشلة ليوفنتوس، مشيرا إلى أنه "أناني ولا يهمه الفريق".

وفي فبراير/شباط الماضي، أكد كاسانو، أن "يوفنتوس تعاقد مع رونالدو ليفوز بدوري الأبطال، ومنذ قدومه للفريق (صيف 2018) ومستوى الأخير يتراجع في البطولة القارية".

وتابع أن "يوفنتوس عادة ما يفوز بلقب الدوري من دونه، لذلك أعتقد أنه صفقة فاشلة".

وواصل "رونالد مستمر في تسجيل الأهداف، يستلم الكرة ويضعها على قدمه اليسرى أو اليمنى، ويسدد ويسجل، ورونالدو لم يشارك كثيرا في المنظومة. أعتقد أنها 3 سنوات سيئة لرونالدو مع يوفنتوس".

وفي مقابلة أخرى، وصف كاسانو رونالدو بأنه "أناني، لا يهتم إذا سجل زملاؤه أهدافا، ويعيش فقط من أجل تسجيل الأهداف، ولا يعيش من أجل كرة القدم والتمتع بها".

وختم "هو (رونالدو) موهبة صنعت، وقد تتكرر، أما ميسي فموهبته فطرية مثل روجيه فيدرير ومايكل غوردان ومارادونا، أي أنه (ميسي) لاعب لن يتكرر مرة أخرى في الحياة".

المصدر : مواقع إلكترونية

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