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كرة قدم

رفضها نيوكاسل ومانشستر سيتي.. البريميرليغ يمنع الأندية من إبرام عقود رعاية مع شركات مرتبطة بالمُلّاك

Premier League - Newcastle United v Tottenham Hotspur
كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على نيوكاسل صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز (رويترز)
19/10/2021

ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية (The Guardian)، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لكرة القدم وافقت، أمس الاثنين، على لائحة مؤقتة لمنع الأندية من إبرام عقود رعاية مع شركات راعية مرتبطة بالمُلّاك، في خطوة قد تفرض بعض القيود على الملاك السعوديين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد.

وتفرض لوائح اللعب المالي النظيف على الأندية أن يعتمد إنفاقها على إيراداتها، ومنها عقود الرعاية، لكن الاتفاقات المتعلقة بشركات ترتبط بعلاقة وثيقة بملاك النادي باتت تحت التدقيق.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأندية صوّتت على هذه اللائحة وجاءت النتيجة 18-2، حيث جاء الرفض فقط من نيوكاسل ومانشستر سيتي المملوك للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من رابطة الدوري الممتاز على التقرير بخصوص هذا الاجتماع السري.

ويرتبط مانشستر سيتي بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران، التابعة لحكومة أبو ظبي، ويتعرض لتحقيقات من رابطة الدوري الإنجليزي بخصوص التزامه بقواعد اللعب المالي النظيف للرابطة. ونفى سيتي ارتكاب أي خطأ بخصوص هذا الأمر.

ويُعمل بهذه اللائحة الجديدة لمدة شهر واحد، بينما تدرس مجموعة عمل تطبيقها بشكل دائم بعد ذلك.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الفريق القانوني لنيوكاسل يعتقد أن هذا التعديل غير قانوني، ولم يتسن الحصول على تعليق من نيوكاسل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، استحوذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز والذي لم يحقق أي فوز في 8 مباريات.

المصدر : وكالات

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