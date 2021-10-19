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الهلال يهزم النصر ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في 3 سنوات

الهلال والنصر
الهلال نجح في التأهل للنهائي على حساب النصر (مواقع التواصل)
19/10/2021-|آخر تحديث: 20/10/202101:01 AM (مكة المكرمة)

تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في 3 سنوات بعد فوزه 2-1 على 10 لاعبين من غريمه المحلي النصر، في قبل النهائي بملعب مرسول بالرياض اليوم الخميس.

وسجل موسى ماريغا الهدف الأول للهلال في الدقيقة 17 بتسديدة قوية من مدى قريب، بعد تمريرة بينية رائعة من الفرنسي بافتيمبي جوميس، وضعت المهاجم المالي في مواجهة وليد عبد الله حارس النصر.

ولعب النصر الشوط الثاني بالكامل بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع علي لاجامي ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ماريجا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ورغم النقص العددي أدرك المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا التعادل للنصر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بعد نهاية الاستراحة بـ5 دقائق.

ونجح الدولي السعودي سالم الدوسري في إعادة الهلال للمقدمة بتسديدة ساقطة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك عبد الله، الذي كان متقدما عن مرماه، واكتفى بمتابعة الكرة نحو الشباك في الدقيقة 71.

وسيلتقي الهلال في المباراة النهائية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الفائز من المواجهة التي تجمع بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب ومنافسه المحلي بوهانج ستيلرز غدا الأربعاء بملعب جونجو.

 

ويُعد الهلال واحدا من أنجح أندية القارة، وفاز باللقب في 1991 و2000 قبل أن يتوج آخر مرة في 2019، ومن المؤكد أنه سيسعى لحصد لقبه الرابع، لكن هذه المرة سيكون بنكهة مختلفة نظرا لأنه تجاوز غريمه المحلي التقليدي في طريقه نحو النهائي.

المصدر : رويترز
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