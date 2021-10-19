أنشيلوتي وهازارد "المحبط".. أراده ريال مدريد خليفة لرونالدو فحصل على مقيم آخر في العيادة

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أمس الاثنين إن أحدا لا يشعر بالإحباط من مشكلات إصابة البلجيكي الدولي إدين هازارد أكثر من اللاعب نفسه.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشلسي عام 2019، لكن نجم "البلوز" السابق يعاني من مشكلات بدنية متواصلة منذ انضمامه للفريق المدريدي.

وشارك هازارد طوال 90 دقيقة كاملة في 4 مباريات فقط في كل المسابقات مع ريال مدريد، وسجل 5 أهداف فقط خلال 51 مباراة، وهو ما دفع الجماهير ووسائل إعلام للتعبير عن حالة من الإحباط إزاء اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وشارك هازارد ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد 5 مرات خلال هذا الموسم ضمن إجمالي 8 مشاركات، وقد لعب لمدة 382 دقيقة، لكن تعافي اللاعب قد تعثر مجددا، إذ أعلن أنشيلوتي أنه سيغيب عن المباراة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غياب هازارد، فإن أنشيلوتي قال إن اللاعب هو الأكثر شعورا بالإحباط إزاء مشكلات الإصابات المستمرة، حيث عاد من المشاركة الدولية مصابا بمشكلة عضلية.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين إن "هازارد سئم من هذه المشكلات، هو ليس مصابا وإنما يعاني من حمل زائد".

وأضاف "لا أحد يشعر بالإحباط أكثر من هازارد. أعتقد أنه سيكون متاحا للمشاركة أمام برشلونة أو أمام أوساسونا".

وسجل هازارد هدفا واحدا فقط وصنع آخر خلال 799 دقيقة لعبها مع ريال مدريد في 12 مباراة بدوري الأبطال.

وخلال مشواره مع تشلسي، سجل هازارد متوسط هدف واحد أو تمريرة حاسمة في دوري الأبطال كل 183 دقيقة، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 8 أخرى خلال 38 مباراة مع الفريق الإنجليزي في البطولة الأوروبية.

وفي ظل غياب هازارد، بات أنشيلوتي مضطرا للاعتماد على عناصر أخرى، وقد تألق الصاعدان إدواردو كامافينجا وفيدريكو فالفيردي مؤخرا، وهو ما شكل ضغوطا على توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

ومع ذلك، قال أنشيلوتي إن الثلاثي الذي يتمتع بالخبرة لا يزال يشكّل جزءا أساسيا من خططه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى المجد محليا وقاريا.

وقال أنشيلوتي "أعتقد أنهم (كروس وكاسيميرو ومودريتش) لاعبون مستمرون في المنافسة على أعلى المستويات".

وأضاف "إلى جانب هذا، لدينا فريق يضم لاعبين شبانا أمثال (أنطونيو) بلانكو وكامافينجا وفالفيردي، يدفعونهم بشكل كبير".

وتابع "علي أن أضع في حساباتي عمر وخبرة كل لاعب. ولدينا خط وسط يمكنه المنافسة أمام أي منافس".