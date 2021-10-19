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كرة قدم

أكثر من 8 آلاف تمرين معدة في ساعة واحدة.. فيديو لشاب فرنسي يحطم الرقم القياسي

تفوق بودرو (23 عاما) على منافسه وصاحب الرقم القياسي السابق، روجر بريفوست (85 عاما)، والذي قام بـ6745 تمرينا خلال المسابقة (مواقع التواصل)
19/10/2021

ذكرت مجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية أن الفرنسي نيكولا بودرو (23 عاما) تمكن في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من تحطيم الرقم القياسي العالمي في تمرين "الكرنش"، بإنجاز أكثر من 8 آلاف تمرين بساعة واحدة.

وتمكن بودرو من أداء 8 آلاف و4 تمارين خلال المسابقة التي أقيمت في "نازيل نيغرون" بإقليم "أندر ولوار" وسط فرنسا، متفوقا على منافسه وصاحب الرقم القياسي السابق روجر بريفوست (85 عاما)، والذي قام بـ6745 تمرينا خلال المسابقة.

وكان الرجل الثمانيني قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017، بعد أن قام بـ6788 تمرينا خلال ساعة واحدة.

إحدى فوائد الحجر الصحي
وأوضحت صحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France) أن التحدي بدأ العام الماضي 2020، حيث قرر الشاب العشريني التفوق على العجوز صاحب الرقم القياسي، مستفيدا من وقت الفراغ الكبير خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال بودرو إنه وصل خلال تمارينه المنزلية إلى 9996 تمرينا في الساعة، لكن "بريفوست" شكك في الرقم ودعا الشاب إلى مواجهة علنية.

وأجلت المسابقة مرتين بسبب مشكلة صحية لدى الشاب والقيود المرتبطة بالجائحة، لكنها أقيمت أخيرا وتمكن الشاب من كسب الرهان.

 

المصدر : الصحافة الفرنسية

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