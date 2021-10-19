أكثر من 8 آلاف تمرين معدة في ساعة واحدة.. فيديو لشاب فرنسي يحطم الرقم القياسي

ذكرت مجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية أن الفرنسي نيكولا بودرو (23 عاما) تمكن في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من تحطيم الرقم القياسي العالمي في تمرين "الكرنش"، بإنجاز أكثر من 8 آلاف تمرين بساعة واحدة.

وتمكن بودرو من أداء 8 آلاف و4 تمارين خلال المسابقة التي أقيمت في "نازيل نيغرون" بإقليم "أندر ولوار" وسط فرنسا، متفوقا على منافسه وصاحب الرقم القياسي السابق روجر بريفوست (85 عاما)، والذي قام بـ6745 تمرينا خلال المسابقة.

وكان الرجل الثمانيني قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017، بعد أن قام بـ6788 تمرينا خلال ساعة واحدة.

إحدى فوائد الحجر الصحي

وأوضحت صحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France) أن التحدي بدأ العام الماضي 2020، حيث قرر الشاب العشريني التفوق على العجوز صاحب الرقم القياسي، مستفيدا من وقت الفراغ الكبير خلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال بودرو إنه وصل خلال تمارينه المنزلية إلى 9996 تمرينا في الساعة، لكن "بريفوست" شكك في الرقم ودعا الشاب إلى مواجهة علنية.

وأجلت المسابقة مرتين بسبب مشكلة صحية لدى الشاب والقيود المرتبطة بالجائحة، لكنها أقيمت أخيرا وتمكن الشاب من كسب الرهان.

Du riffifi chez Léonard ! A Nazelles Negron, Roger Prévost, 85 ans, tente ce samedi de battre le record du monde d’abdominaux face au jeune Nicolas Bodereau, 23 ans, venu de Sarthe pic.twitter.com/oqntF097fl — NRAmboise (@NR_Amboise) October 16, 2021

Le défi se tient sous la supervision de huissiers de justice, condition pour être homologué par le Livre Guinness des records. Les deux huissiers comptent chaque mouvement. Pour être comptabilisé, chaque mouvement doit comporter un soulèvement des épaules pic.twitter.com/XpIvTb9grE — NRAmboise (@NR_Amboise) October 16, 2021

Le défi dure une heure. Objectif :7000 abdos. En 2017, Roger Prévost avait atteint 6788 mouvements pic.twitter.com/9CqWW2oHji — NRAmboise (@NR_Amboise) October 16, 2021

Record mondial battu pour le challenger Nicolas Bodereau pic.twitter.com/pHp3gtTHXH — NRAmboise (@NR_Amboise) October 16, 2021