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هدف لاكازيت القاتل ينقذ أرسنال من خسارة محققة أمام كريستال بالاس

Premier League - Arsenal v Crystal Palace
لاكازيت ينطلق للاحتفال بهدف التعادل القاتل الذي سجله لأرسنال (رويترز)
18/10/2021-|آخر تحديث: 19/10/202112:35 AM (مكة المكرمة)

سجل البديل ألكسندر لاكازيت هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة، ليمنح أرسنال التعادل بملعبه 2-2 مع كريستال بالاس في مباراة متقلبة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وبفضل هدفي كريستيان بنتيكي وأودسون إدوار في الشوط الثاني، حول بالاس تأخره إلى تقدم 2-1 بعد أن وضع بيير-إيمريك أوباميانغ أرسنال في المقدمة مبكرا، لكن هدف لاكازيت المتأخر حرم الزوار من الانتصار.

وتابع أوباميانغ كرة مرتدة من الحارس فيسنتي غوايتا عند التصدي لتسديدة نيكولا بيبي، ليسجل من مسافة قريبة في بداية حماسية بملعب الإمارات.

وعادل بنتيكي النتيجة لفريقه في الدقيقة 50 بتسديدة من 15 مترا، وأهدر الفريقان عدة فرص خلال اللقاء، وأحرز إدوار هدفه بمهارة فائقة.

وسدد المهاجم الفرنسي، المنضم إلى بالاس من سيلتيك هذا الموسم، كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء بعد توغله بالكرة التي ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.

وعندما بدا أن بالاس حسم الفوز فشل في إبعاد ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحصل لاكازيت على فرصة للتسجيل في شباك غوايتا.

التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 11 نقطة في المركز الـ12، في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14.

المصدر : رويترز
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