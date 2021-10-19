أتلتيكو مدريد وليفربول قمة الليلة في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار الليلة إلى قمة المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول متصدر المجموعة ومضيفه أتلتيكو مدريد الوصيف.

وقبل المباراة المنتظرة، شُنت حرب نفسية من الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" على أسلوب لعب "الأتلتي".

وأبدى كلوب عدم ارتياحه لأسلوب لعب أتلتيكو في مباراة الفريقين الموسم الماضي، إذ قال -في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" (BT Sport)- إنه لا يفهم سبب "امتلاك لاعبي أتلتيكو إمكانيات كبيرة تؤهلهم للعب بأسلوب أفضل لكنهم لم يختاروا ذلك".

واكتفى دييغو سيميوني مدرب الفريق الإسباني بإجابة مقتضبة وابتسامة عريضة، قائلا "لا شيء".

وتأهل أتلتيكو مدريد لدور الثمانية من المسابقة الموسم الماضي عقب فوزه 4-2 في مجموع المباراتين على ليفربول، والتي تخللتها "ريمونتادا تاريخية".

وتخلّف أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في أوائل الوقت الإضافي، لكن هدفين من ماركوس لورينتي قبل انقضاء نصف الوقت في الأشواط الإضافية قلبا المواجهة رأسا على عقب، قبل أن يسجل ألفارو موراتا هدف إقصاء "الحمر" من البطولة.

وبعد ذلك تحدث سيميوني عن ليفربول، وكان تقييم المدرب الأرجنتيني مفاجئا.

وقال سيميوني "تشلسي ومانشستر سيتي وليفربول جميعها فرق رائعة، لكن مشاهدة ليفربول متعة حقيقية".

وأضاف "إنهم يضغطون بشكل رائع ولا يخشون ترك المساحات، لديهم لاعبون أصحاب سرعة عالية، ومع عودة فيرجيل فان دايك من الإصابة ازدادت صلابتهم الدفاعية، وهو أمر مهم للغاية حتى بالنسبة لفريق مثل ليفربول".

وأوضح "لا أتوقع أي شيء آخر سوى أنه فريق سيصعّب الأمور علينا، سنحاول أن نجد طريقة للتغلب عليهم، نحتاج لمحاكاة قوتهم وأن نصنع بعض الفرص".

وفي المجموعة نفسها، يستضيف بورتو صاحب المركز الثالث والنقطة الواحدة فريق ميلان الذي هزم في مباراتيه السابقتين.

ويتطلع شيريف تيراسبول المولدوفي متصدر المجموعة الرابعة، إلى مواصلة مفاجآته بتحقيق الفوز الثالث في المجموعة عندما يلتقي مضيفه إنتر ميلان، في حين تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء ريال مدريد مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

واستمتع شيريف بانطلاقة مبهرة في مشاركته الأولى بدوري الأبطال بالفوز على شاختار دونيتسك وريال مدريد ليتصدر المجموعة الرابعة. وفي المقابل حصد إنتر نقطة واحدة من مباراتين، وسيواجه مهمة شاقة للتأهل لأدوار خروج المهزوم لأول مرة خلال 10 سنوات.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على أياكس الهولندي في المجموعة الثالثة في مواجهة تجمع بين فريقين حقق كل منهما الفوز في الجولتين الأوليين، بينما يحل لايبزيغ -الذي خسر أول مباراتين- ضيفا على باريس سان جيرمان متصدر المجموعة الأولى، حيث يتجدد الصراع بينهما بعد أن التقيا في نصف نهائي الموسم الماضي.

ويتطلع دورتموند إلى حسم تأهله من المجموعة، في حين سيواجه لايبزيغ الخروج من دور المجموعات في حالة تلقيه هزيمة جديدة بشرط فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.