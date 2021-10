متهم يعترف بارتكاب عمل غير قانوني في قضية تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

اعترف أحد المتهمين بذنبه في الاتهامات المتعلقة بحادث الطائرة الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

واعترف رجل الأعمال ديفيد هندرسون (66 عاما) بارتكابه عملا غير قانوني بترتيبه رحلة غير شرعية على متن الطائرة المنكوبة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media).

وأقرّ هندرسون بذنبه في الاتهامات الموجهة إليه بعدما طلب المثول أمام المحكمة اليوم الاثنين عشية جلسة محاكمته أمام محكمة كارديف كراون.

ويمثل هندرسون أمام المحكمة بعد اتهامه بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

واختيرت هيئة محلفين مكونة من 7 رجال و5 سيدات للاستماع إلى القضية بعد أن أكدوا في البداية أنهم ليسوا من مشجعي كارديف سيتي، أو اعتادوا حضور مباريات كرة القدم بشكل دوري.

A death the footballing world will never forget. Keep his name alive – Emiliano Sala pic.twitter.com/dSbPoZd3iN

— ³🇫🇷 (@3Kimpembe) October 12, 2021