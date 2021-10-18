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كرة قدم

متهم يعترف بارتكاب عمل غير قانوني في قضية تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

PROGRESO, ARGENTINA - FEBRUARY 16: Football player of Nantes Nicolas Pallois (R), Dario Sala (C) brother of Emiliano Sala and Horacio Sala (C-back) his father, along with other relatives and friends carry the coffin followed by Sala's mother Carina Mercedes Taffarel (L) after a vigil at Sala's boyhood club San Martin de Progreso on February 16, 2019 in Progreso, Argentina. 28-year-old striker was killed when the private plane carrying him from Nantes to Cardiff crashed in the English Channel near Alderney on January 21. Sala's body was recovered from the wreckage on February 6 and pilot David Ibbotson remains missing. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)
مراسم دفن سالا في الأرجنتين (غيتي)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202109:36 PM (مكة المكرمة)

اعترف أحد المتهمين بذنبه في الاتهامات المتعلقة بحادث الطائرة الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

واعترف رجل الأعمال ديفيد هندرسون (66 عاما) بارتكابه عملا غير قانوني بترتيبه رحلة غير شرعية على متن الطائرة المنكوبة، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media).

وأقرّ هندرسون بذنبه في الاتهامات الموجهة إليه بعدما طلب المثول أمام المحكمة اليوم الاثنين عشية جلسة محاكمته أمام محكمة كارديف كراون.

ويمثل هندرسون أمام المحكمة بعد اتهامه بتعريض سلامة الطائرة للخطر.

واختيرت هيئة محلفين مكونة من 7 رجال و5 سيدات للاستماع إلى القضية بعد أن أكدوا في البداية أنهم ليسوا من مشجعي كارديف سيتي، أو اعتادوا حضور مباريات كرة القدم بشكل دوري.

يذكر أن الطائرة التي كانت تقلّ اللاعب الأرجنتيني سالا (28 عاما) إلى ويلز من فرنسا، بعد توقيعه للانضمام إلى صفوف كارديف، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير/كانون الثاني 2019.

وكان فريق كارديف سيتي، الذي كان ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار)، في صفقة قياسية للنادي الويلزي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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