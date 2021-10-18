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كرة قدم

لاعب بالدوري البرازيلي يصيب الحكم المساعد

الحكم المساعد واللاعب الذي أسقطه على الأرض معا (مواقع التواصل)
18/10/2021

انزلق أحد لاعبي فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي بجوار الحكم المساعد إيفاندرو ليما، وأسقطه أرضا ليصيبه عن طريق الخطأ -أمس الأحد- في الدوري المحلي لكرة القدم.

وانتشر -على مواقع التواصل الاجتماعي- مقطع فيديو يظهر لحظة انزلاق ظهير أتلتيكو مينيرو وإصابة الحكم بجوار خط التماس، وذلك في أثناء التحام الأخير مع منافسه -لاعب فريق أتلتيكو غويانيينسي- على كرة مشتركة.

وجاء انزلاق اللاعب عندما حاول اللحاق بالكرة قبل خروجها إلى التماس، وفي أثناء إشارة الحكم بخروجها انزلق اللاعب ليدركها، إلا أنه لم ينجح وأسقط الحكم أرضا ليصاب في كتفه.

وذكرت قناة "سبور تي في" (Spor TV) البرازيلية أنه رغم الخوف على حالة الحكم المصاب فإنه بخير.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة أتلتيكو مينيرو من مضيفه 1-2.

المصدر : وكالة سند
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