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كرة قدم

قارورة ماء بيكفورد تخطف الأنظار في مباراة إيفرتون ووستهام في البريميرليغ

Premier League - Everton v West Ham United
قارورة بيكفورد (رويترز)
18/10/2021

خطفت قارورة الماء الخاصة بحارس مرمى نادي إيفرتون، غوردان بيكفورد، الأنظار في مواجهة فريقه مع وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، لوجود إحصائيات عليها لمنفذي ركلات الجزاء لمنافسه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لقارورة بيكفورد، التي ظهرت عليها بعض التفاصيل للاعبين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ ركلات الجزاء بفريق وستهام، حيث ظهرت عليها إحصائيات لكل من مارك نوبل، ومايكل أنطونيو، وديكلان رايس.

وظهرت في الصور المتداولة، قائمة وجدول مرتب لكل لاعب من الثلاثة على حدة بآخر ركلات الجزاء التي لعبها، واتجاه كل ركلة في أي زاوية بالإضافة إلى عدد الأهداف المسجلة منها والضائعة.

وأشاد مغردون بالطريقة التي فكّر بها بيكفورد تجاه لاعبي وستهام، للتعامل معهم في حال حصول الفريق الضيف على ركلة جزاء خلال سير المباراة.

ورغم تألق بيكفورد وتصديه لأكثر من كرة خطيرة في المباراة، فإن فريقه خسر بنتيجة 0-1 على أرضه وبين جماهيره، ولم يحصل وستهام على أي ركلة جزاء في اللقاء، حتى يستفيد الحارس الإنجليزي من الإحصائيات المدونة على القارورة.

المصدر : وكالة سند
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