قارورة ماء بيكفورد تخطف الأنظار في مباراة إيفرتون ووستهام في البريميرليغ

خطفت قارورة الماء الخاصة بحارس مرمى نادي إيفرتون، غوردان بيكفورد، الأنظار في مواجهة فريقه مع وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، لوجود إحصائيات عليها لمنفذي ركلات الجزاء لمنافسه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لقارورة بيكفورد، التي ظهرت عليها بعض التفاصيل للاعبين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ ركلات الجزاء بفريق وستهام، حيث ظهرت عليها إحصائيات لكل من مارك نوبل، ومايكل أنطونيو، وديكلان رايس.

Jordan Pickford had some serious detail on West Ham's penalty takers on his water bottle today 👀 pic.twitter.com/sNpsxjka3G — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

وظهرت في الصور المتداولة، قائمة وجدول مرتب لكل لاعب من الثلاثة على حدة بآخر ركلات الجزاء التي لعبها، واتجاه كل ركلة في أي زاوية بالإضافة إلى عدد الأهداف المسجلة منها والضائعة.

وأشاد مغردون بالطريقة التي فكّر بها بيكفورد تجاه لاعبي وستهام، للتعامل معهم في حال حصول الفريق الضيف على ركلة جزاء خلال سير المباراة.

ورغم تألق بيكفورد وتصديه لأكثر من كرة خطيرة في المباراة، فإن فريقه خسر بنتيجة 0-1 على أرضه وبين جماهيره، ولم يحصل وستهام على أي ركلة جزاء في اللقاء، حتى يستفيد الحارس الإنجليزي من الإحصائيات المدونة على القارورة.

Jordan Pickford had his homework done in case he had to face a penalty vs West Ham… pic.twitter.com/btuFYcoJX5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 17, 2021

برشام للحارس بيكفورد حارس مرمي منتخب انجلترا و نادي ايفرتون علي زجاجه المياه خلال لقاء ايفرتون و ويست هام اليوم لكي يتذكر الزاويه المفضله لمسددي ضربات الجزاء في فريق ويست هام نوبيل و انطونيو و رايز …. حلاوه الكره في تفاصيلها ❤️ #المارشال #ايفرتون_وست_هام #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/TUPs7ivfhn — Hisham rashad مارشاليات (@hishamrashad40) October 17, 2021

حركة حلوة من بيكفورد

حاط صورة لمسددي ركلات الجزاء في ويست هام و وين يسددون الكرات 😂❤️ pic.twitter.com/rBVgQIDHB5 — عبدالله ميثم (@A1Profesor) October 17, 2021

زجاجة مياه بيكفورد حارس ايفرتون في مباراة ويست هام وعليها إحصائيات أكثر منفذي ضربات الجزاء لديهم ،،،

ولا يزال البعض يعتقد ان كرة القدم مجرد لعبة #سذاجة pic.twitter.com/PySxmDRCWN — الخيمة الأهلاوية (@alkheimah_74) October 18, 2021

