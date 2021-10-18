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كرة قدم

فاتي يؤكد أنه خليفة ميسي في برشلونة.. سجل هدفا وتسبب بركلة جزاء

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga Santander
فاتي ورث قميص ميسي رقم "10" في برشلونة (غيتي)
17/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202112:26 AM (مكة المكرمة)

استعاد برشلونة بعضا من بريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3-1 على ضيفه فالنسيا، في المرحلة التاسعة من "الليغا".

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أنسو فاتي (13) وممفيس ديباي (41) من ضربة جزاء تسبب بها فاتي نفسه، مقابل هدف سجله خوسيه غايا (5).

وفشل الفريقان في تغيير النتيجة على مدى 40 دقيقة من الشوط الثاني رغم الفرص التي سنحت لكل منهما، قبل أن يحرز البديل فيليب كوتينيو الهدف الثالث للبرسا (85).

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 12 نقطة في المركز الـ11، بعدما مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم.

وكانت هذه المباراة أفضل استعداد لبرشلونة قبل مباراة الفريق المهمة أمام دينامو كييف الأوكراني الأربعاء المقبل في دوري الأبطال الأوروبي، ثم مباراة الكلاسيكو الصعبة أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني في 24 من الشهر الجاري.

وشهدت المرحلة التاسعة أيضا فوز إشبيلية على مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف، ورايو فاليكانو على إلتشي 2-1، وأوساسونا على مضيفه فياريال 2-1.

المصدر : وكالات

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