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كرة قدم

سيميوني خائف على أتلتيكو مدريد من مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 11: Diego Simeone, Manager of Atletico Madrid and Jurgen Klopp, Manager of Liverpool bump elbows prior to the UEFA Champions League round of 16 second leg match between Liverpool FC and Atletico Madrid at Anfield on March 11, 2020 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
سيميوني يصافح كلوب خلال فوز أتلتيكو على ليفربول 3-2 في ملعب آنفيلد (غيتي)
18/10/2021

لم يخف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خوفه من مواجهة فريق ليفربول بالعاصمة الإسبانية، في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، واصفا المباراة بالتحدي الصعب، ومشيدا بطريقة لعب منافسه الإنجليزي.

وذلك رغم فوز أتلتيكو في 3 من آخر 4 مباريات أمام ليفربول، ومن بينها الانتصار 3-2 في ملعب آنفيلد في دور 16 في موسم 2019-2020.

وقال سيميوني -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "تشلسي ومانشستر سيتي وليفربول أندية رائعة، لكنني أستمتع بمشاهدة ليفربول بشكل خاص. يضغطون بشدة على المنافس، ولا يخشون ترك مساحات في خط الظهر. يملك ليفربول لاعبين في غاية السرعة ويجيدون شنّ الهجمات المرتدة".

وأضاف "مع عودة فيرجيل فان دايك الآن من إصابة طويلة أصبح الفريق أكثر قوة دفاعيا؛ سيجعلون الأمور أكثر صعوبة علينا. سنحاول العثور على طريقة للنيل منهم، ويجب أن نضاهي طريقة لعبهم، وأن نصنع الفرص".

وأضاف سيميوني أن قلب الدفاع خوسيه خيمنيز ولاعب الوسط ماركوس يورينتي والمهاجم ماتيوس كونيا سيخضعون لتقييم في اللحظة الأخيرة لمعرفة مدى جاهزيتهم لخوض المباراة.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ4 نقاط من مباراتين متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.

المصدر : رويترز
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