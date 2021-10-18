لم يخف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خوفه من مواجهة فريق ليفربول بالعاصمة الإسبانية، في المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، واصفا المباراة بالتحدي الصعب، ومشيدا بطريقة لعب منافسه الإنجليزي.

وذلك رغم فوز أتلتيكو في 3 من آخر 4 مباريات أمام ليفربول، ومن بينها الانتصار 3-2 في ملعب آنفيلد في دور 16 في موسم 2019-2020.

وقال سيميوني -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "تشلسي ومانشستر سيتي وليفربول أندية رائعة، لكنني أستمتع بمشاهدة ليفربول بشكل خاص. يضغطون بشدة على المنافس، ولا يخشون ترك مساحات في خط الظهر. يملك ليفربول لاعبين في غاية السرعة ويجيدون شنّ الهجمات المرتدة".

وأضاف "مع عودة فيرجيل فان دايك الآن من إصابة طويلة أصبح الفريق أكثر قوة دفاعيا؛ سيجعلون الأمور أكثر صعوبة علينا. سنحاول العثور على طريقة للنيل منهم، ويجب أن نضاهي طريقة لعبهم، وأن نصنع الفرص".

وأضاف سيميوني أن قلب الدفاع خوسيه خيمنيز ولاعب الوسط ماركوس يورينتي والمهاجم ماتيوس كونيا سيخضعون لتقييم في اللحظة الأخيرة لمعرفة مدى جاهزيتهم لخوض المباراة.

ويحتل أتلتيكو المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ4 نقاط من مباراتين متأخرا بنقطتين عن ليفربول المتصدر.