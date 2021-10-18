تغنّى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) بالنجم الجزائري رياض محرز الذي تألق مع منتخب بلاده في المباريات الأخيرة التي خاضها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لأهداف محرز ولمساته في آخر اللقاءات التي شارك فيها مع المنتخب الجزائري، حيث سجل 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة.

3 أهداف 🎯

تمريرة حاسمة 👟 شارك رياض محرز في 4 من أصل 10 أهداف سجلها لاعبو منتخب الجزائر مباراتي النيجر في التصفيات الإفريقية لكأس العالم ©️ #WorldCup | #WCQ | @LesVerts | @Mahrez22 pic.twitter.com/RBBIjqy9j6 — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 17, 2021

وأوضح حساب الكاف أن محرز شارك في 4 من أصل 10 أهداف سجلها لاعبو منتخب الجزائر في مباراتي النيجر بالتصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وبعكس مشاركاته وتألقه مع المنتخب، يعاني محرز في هذا الموسم من قلة المشاركة واللعب كأساسي مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا رغم تألقه في الموسم الماضي، إذ شارك في مباراتين من أصل 8 كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحرز إلا هدفا واحدا فقط.

ولعب قائد "محاربي الصحراء" مباراة واحدة كاملة مع السيتي في البريميرليغ هذا الموسم، وهي المواجهة الأخيرة أمام بيرنلي التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0، من دون أن يسجل أو يشارك محرز في أي منها.