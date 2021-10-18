أرقام أنسو فاتي تفوق ميسي بكثير مع برشلونة.. هل النجم الصاعد أفضل من القائد؟

لم يتوقف أنسو فاتي عن تحطيم الأرقام القياسية منذ ظهوره، سواء مع برشلونة أو مع المنتخب الإسباني، إذ يفوق بأرقامه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية مسيرته الاحترافية.

وحقق فاتي إنجازا آخر أمام فالنسيا، إذ أصبح نجم برشلونة صاحب أكبر عدد من الأهداف قبل أن يبلغ من العمر 19 عاما برصيد 13 هدفا، يليه بويان كركيتش (12 هدفا)، ثم ميسي (7 أهداف فقط).

☑أمسية برشلونية.💯

☑ثلاثية نارية.🔥⚽⚽⚽🔥

☑برشلونة يستعيد ثقته ويحقق فوزا ثمينا في الكامب نو.🔝 شاهد الملخص و جميع أهداف مباراة #BarçaValencia 📺👇#LaLigaSantander pic.twitter.com/gVAhEcNO2P — LaLiga (@LaLigaArab) October 17, 2021

وسجل المهاجم الشاب 7 أهداف في أول موسم له، و4 أهداف في الموسم الماضي، الذي غاب عن أغلبه بسبب الإصابة الطويلة.

كما سجل فاتي -وهو بعمر 18 عاما و351 يوما- 15 هدفا لبرشلونة مقابل 8 أهداف لميسي حينما كان في العمر نفسه.

وتشير هذه الأرقام إلى أن استمرارية فاتي عليها قد تجعله أفضل بكثير من ميسي، ليس في هذه المرحلة العمرية فحسب ولكن على الإطلاق، خاصة أنه أظهر تفوقا وإبداعا مبكرا عن ميسي.