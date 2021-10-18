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أرقام أنسو فاتي تفوق ميسي بكثير مع برشلونة.. هل النجم الصاعد أفضل من القائد؟

BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 02: Ansu Fati of FC Barcelona celebrates with Lionel Messi of FC Barcelona his sides first goal during the Liga match between FC Barcelona and Levante UD at Camp Nou on February 02, 2020 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
ميسي (يمين) يحتضن فاتي بعد تسجيل الأخير أحد أهداف برشلونة العام الماضي (غيتي)
18/10/2021-|آخر تحديث: 18/10/202111:00 PM (مكة المكرمة)

لم يتوقف أنسو فاتي عن تحطيم الأرقام القياسية منذ ظهوره، سواء مع برشلونة أو مع المنتخب الإسباني، إذ يفوق بأرقامه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية مسيرته الاحترافية.

وحقق فاتي إنجازا آخر أمام فالنسيا، إذ أصبح نجم برشلونة صاحب أكبر عدد من الأهداف قبل أن يبلغ من العمر 19 عاما برصيد 13 هدفا، يليه بويان كركيتش (12 هدفا)، ثم ميسي (7 أهداف فقط).

وسجل المهاجم الشاب 7 أهداف في أول موسم له، و4 أهداف في الموسم الماضي، الذي غاب عن أغلبه بسبب الإصابة الطويلة.

كما سجل فاتي -وهو بعمر 18 عاما و351 يوما- 15 هدفا لبرشلونة مقابل 8 أهداف لميسي حينما كان في العمر نفسه.

وتشير هذه الأرقام إلى أن استمرارية فاتي عليها قد تجعله أفضل بكثير من ميسي، ليس في هذه المرحلة العمرية فحسب ولكن على الإطلاق، خاصة أنه أظهر تفوقا وإبداعا مبكرا عن ميسي.

المصدر : ماركا
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