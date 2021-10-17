كم يبلغ الراتب الأسبوعي الفلكي لرونالدو في مانشستر يونايتد وصافي ثروته في 2021؟

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على راتب فلكي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو الأكثر على الإطلاق خلال مسيرته الكروية، وقد يكون الأعلى بين نجوم الرياضة في العالم أيضا.

وذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن راتب رونالدو (36 عاما) يصل إلى 1.1 مليون يورو أسبوعيًا، ومع انتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران 2022، سيكون قد حصل على 58.5 مليون يورو هذا الموسم فقط.

وقالت الصحيفة إن نجاح رونالدو على أرض الملعب جعله يحتل المرتبة 12 في قائمة أغنى رياضي في جميع أنحاء العالم عام 2021، بصافي ثروة تقدر بنحو 430 مليون يورو.

ولا يسبق رونالدو في قائمة الأثرياء بين نجوم كرة القدم سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقدر صافي ثروته بـ517 مليون يورو في 2021.