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كرة قدم

فيديو مرعب لسقوط جزء من مدرج أحد ملاعب الدوري الهولندي.. مجزرة كانت قاب قوسين

لم يُبلغ عن أي إصابة بعد انهيار جزء من مدرجات ملعب غوفيرت بهولندا (غيتي)
17/10/2021

كادت أن تحدث مجزرة في مباراة بالدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بين فريقي "فيتيسه آرنهم" ومضيفه "نيميخن" والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وفي حين كان لاعبو فريق "فيتيسه" يحتفلون مع جماهيرهم في الملعب، بالفوز الثمين، سقط جزء من مدرج ملعب "غوفيرت" الذي كان يقفز عليه فرحا المئات من مشجعي الضيوف.

ولولا العناية الإلهية لسقط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، إذ لم يبلغ عن أي إصابة.

يذكر أن "فيتيسه" يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري ويقبع "نيميخن" في المركز الـ 10.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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