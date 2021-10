فيديو مرعب لسقوط جزء من مدرج أحد ملاعب الدوري الهولندي.. مجزرة كانت قاب قوسين

كادت أن تحدث مجزرة في مباراة بالدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بين فريقي "فيتيسه آرنهم" ومضيفه "نيميخن" والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.

وفي حين كان لاعبو فريق "فيتيسه" يحتفلون مع جماهيرهم في الملعب، بالفوز الثمين، سقط جزء من مدرج ملعب "غوفيرت" الذي كان يقفز عليه فرحا المئات من مشجعي الضيوف.

ولولا العناية الإلهية لسقط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، إذ لم يبلغ عن أي إصابة.

One of the most scariest things for Fans at a Stadium. Vitesse players were celebrating with their fans post match when the stand collapsed. pic.twitter.com/8FpKBI6i1f

— Conrad Barreto (@conradbeckham) October 17, 2021