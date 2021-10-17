وجد أياكس أمستردام طريقة مبتكرة لتعويض مشجعيه عن الغياب عن أغلب فترات موسم التتويج بالدوري الهولندي لكرة القدم، حيث أذاب الدرع لمنح نجمة فضية صغيرة لأكثر من 42 ألف مشجع يحمل التذاكر الموسمية.
فيديو مرعب لسقوط جزء من مدرج أحد ملاعب الدوري الهولندي.. مجزرة كانت قاب قوسين
17/10/2021
كادت أن تحدث مجزرة في مباراة بالدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، بين فريقي "فيتيسه آرنهم" ومضيفه "نيميخن" والتي انتهت بفوز الضيوف بهدف نظيف.
وفي حين كان لاعبو فريق "فيتيسه" يحتفلون مع جماهيرهم في الملعب، بالفوز الثمين، سقط جزء من مدرج ملعب "غوفيرت" الذي كان يقفز عليه فرحا المئات من مشجعي الضيوف.
ولولا العناية الإلهية لسقط عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، إذ لم يبلغ عن أي إصابة.
One of the most scariest things for Fans at a Stadium. Vitesse players were celebrating with their fans post match when the stand collapsed. pic.twitter.com/8FpKBI6i1f
— Conrad Barreto (@conradbeckham) October 17, 2021
يذكر أن "فيتيسه" يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري ويقبع "نيميخن" في المركز الـ 10.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي