حصل آرون ماكاري حارس فريق غلينتوران المنافس في الدوري الأيرلندي الممتاز لكرة القدم، على بطاقة حمراء لاعتدائه بالضرب على زميله بوبي بيرنز خلال التعادل 2-2 مع كوليرين أمس السبت.

وبعد أن سجل كاهر فريل هدف التعادل لصالح كوليرين في الدقيقة 80، استشاط ماكاري (29 عاما) غضبا وركض نحو زميله المدافع بيرنز وأمسكه من قميصه بقوة وهو يدفعه مما أوقعه أرضا.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval. Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

وبصعوبة استطاع مجموعة من اللاعبين إنهاء هذه المهزلة الفريدة من نوعها، وتخليص المدافع من فتك حارسه به.

UN GOL DOLOROSO Aaron McCarey, portero del Glentoran de Irlanda del Norte, terminó noqueando a uno de sus defensas por permitir el gol del empate.https://t.co/esvXqwVk5c pic.twitter.com/VW9kA2wD1u — SuperL1der MX (@superlidermx) October 16, 2021

وقال ميك ماكديرموت مدرب غلينتوران بعد المباراة إن بيرنز لم يتعرض للصفع على وجهه.

وأضاف ماكديرموت متحدثا عن الواقعة "لم أشاهدها على الإطلاق في ذلك الوقت ولم أر سوى زاوية ضيقة. سألقي نظرة عليها، لكن آرون رفع يديه في غرفة الملابس وقال إن هذا الأمر ما كان يجب أن يحدث".

وتابع "ليس هناك خلاف هنا بين اللاعبين. لدينا مجموعة متماسكة ولذلك فإن بوبي يشعر بالغضب، كلنا غاضبون وهكذا كان الوضع بعد الهدف".