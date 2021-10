حصل آرون ماكاري حارس فريق غلينتوران المنافس في الدوري الأيرلندي الممتاز لكرة القدم، على بطاقة حمراء لاعتدائه بالضرب على زميله بوبي بيرنز خلال التعادل 2-2 مع كوليرين أمس السبت.

وبعد أن سجل كاهر فريل هدف التعادل لصالح كوليرين في الدقيقة 80، استشاط ماكاري (29 عاما) غضبا وركض نحو زميله المدافع بيرنز وأمسكه من قميصه بقوة وهو يدفعه مما أوقعه أرضا.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.

Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021