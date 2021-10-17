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كرة قدم

طرد حارس مرمى ضرب زميله في الدوري الأيرلندي

ماكاري يسقط زميله أرضا (مواقع التواصل)
17/10/2021-|آخر تحديث: 17/10/202110:21 AM (مكة المكرمة)

حصل آرون ماكاري حارس فريق غلينتوران المنافس في الدوري الأيرلندي الممتاز لكرة القدم، على بطاقة حمراء لاعتدائه بالضرب على زميله بوبي بيرنز خلال التعادل 2-2 مع كوليرين أمس السبت.

وبعد أن سجل كاهر فريل هدف التعادل لصالح كوليرين في الدقيقة 80، استشاط ماكاري (29 عاما) غضبا وركض نحو زميله المدافع بيرنز وأمسكه من قميصه بقوة وهو يدفعه مما أوقعه أرضا.

وبصعوبة استطاع مجموعة من اللاعبين إنهاء هذه المهزلة الفريدة من نوعها، وتخليص المدافع من فتك حارسه به.

وقال ميك ماكديرموت مدرب غلينتوران بعد المباراة إن بيرنز لم يتعرض للصفع على وجهه.

وأضاف ماكديرموت متحدثا عن الواقعة "لم أشاهدها على الإطلاق في ذلك الوقت ولم أر سوى زاوية ضيقة. سألقي نظرة عليها، لكن آرون رفع يديه في غرفة الملابس وقال إن هذا الأمر ما كان يجب أن يحدث".

وتابع "ليس هناك خلاف هنا بين اللاعبين. لدينا مجموعة متماسكة ولذلك فإن بوبي يشعر بالغضب، كلنا غاضبون وهكذا كان الوضع بعد الهدف".

المصدر : الجزيرة + رويترز
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